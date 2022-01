BR24live: Gesundheitsminister tagen zu weiterem Corona-Vorgehen

Nach dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Länderchefs vergangene Woche, kommen am Nachmittag ab 16 Uhr auch wieder die Gesundheitsminister der jeweiligen Bundesländer zu Beratungen zusammen. Besprochen werden soll erneut das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Für Sachsen-Anhalts Ressortchefin Petra Grimm-Benne (SPD) ist es eine Premiere: Erstmals wird sie die Konferenz als Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) leiten.

Ministerpräsidentenkonferenz wirft Schatten voraus: Diskussion über 2G plus

Zwar wurde vorab über konkrete Themen nichts bekannt, ein großer Knackpunkte für die Runde heute dürfte wohl die 2G-plus-Regelung für die Gastronomie sein, die das Abschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz vom Freitag vorsieht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und sein Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) haben bereits Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahme im Kampf gegen das Virus angemeldet.

Die Verhältnismäßigkeit sei nicht gewahrt, hieß es aus der Staatsregierung. Laut Bund-Länder-Beschluss soll der Zutritt zu gastronomischen Betrieben künftig nur noch für Menschen erlaubt sein, die entweder geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen können. Für Geboosterte soll die Testpflicht allerdings entfallen.

Druck wegen Impfpflicht steigt

Auch über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht wird heute wohl diskutiert. Ministerpräsident Söder hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, noch in diesem Monat einen entsprechenden Gesetzesentwurf dafür vorzulegen. Er hält es für möglich, dass dann noch im März darüber abgestimmt werden könnte. Gründe und SPD haben die Erwartungen auf die Corona-Impfpflicht aber bereits gedämpft.

Auch Corona-Proteste beschäftigen Politik

Thema dürfte auch die wachsende Zahl an Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sein. Am Wochenende gingen in ganz Deutschland zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen die Einschränkungen mobil zu machen. Zwar verliefen die Aktionen diesmal weitgehend friedlich, dennoch werden sie von vielen Politikern der Ampelkoalition kritisch beäugt.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte zuletzt der "Welt am Sonntag", die Debatte der Impfgegner und Corona-Leugner habe jedes Maß und Ziel verloren. "Eine kleine Gruppe ist bereit, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Tisch zu wischen und sich freiwillig in einer Blase von Scheinwahrheiten zu begeben", erklärte der SPD-Politiker. Auch für heute sind wieder Demonstrationen gegen die Corona-Politik geplant.

Sachsen-Anhalt hat nun Vorsitz inne

Stattfinden wird die Gesundheitsministerkonferenz heute sowohl digital, als auch vor Ort in Magdeburg. Es ist die erste GMK unter der neuen Führung von Petra Grimm-Benne. Die Gesundheitsministerin aus Sachsen-Anhalt hat den Vorsitz des Gremiums zu Jahresbeginn vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek übernommen.