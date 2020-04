Corona-Pandemie: Merkel rechnet mit höheren EU-Beiträgen

Appell an Einigkeit in der EU

In einer solchen Situation sei Europa noch viel wichtiger als in ganz normalen Zeiten, sagte Merkel. Es werde "darauf ankommen, in den nächsten Wochen und Monaten zu zeigen, dass wir zusammengehören, dass wir die Schäden, die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise aufarbeiten werden und dass wir alles erreichen wollen, damit Europa in dieser Situation zusammenwächst".

Merkel trat Befürchtungen entgegen, dass in der Corona-Krise der Klimaschutz von der Agenda der EU verschwinden könnte. Die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands, die am 1. Juli beginnt, werde "anders ablaufen, als wir uns das vorgenommen haben". Klimafragen werde man aber genauso auf der Tagesordnung haben wie Gesundheitsfragen.