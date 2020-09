Corona-Pandemie: Israel verhängt dreiwöchigen Lockdown

Israel verhängt wegen der Coronavirus-Pandemie einen neuen, landesweiten Lockdown. Die Regelung gelte für drei Wochen, teilte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach einer Kabinettssitzung mit. Bei Bedarf könnten die Ausgangsbeschränkungen auch ausgedehnt werden, betonte er in einer Fernsehansprache. Die neuen Corona-Beschränkungen sollen noch vor Beginn der jüdischen Feste Rosch Haschana und Jom Kippur am kommenden Freitag in Kraft treten.

Schulen und Einkaufscenter in Israel schließen

Schulen und Kindergärten sollen den Angaben zufolge geschlossen werden. Die Menschen dürfen sich außer in Ausnahmefällen nur bis zu 500 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Auch Hotels, Restaurants und Einkaufszentren sowie Freizeiteinrichtungen sollen geschlossen bleiben. Lebensmitteleinkäufe und Arztbesuche sind weiter erlaubt.

Behörden und Privatunternehmen sollen unter Einschränkungen arbeiten. Außerdem gelten Versammlungsbeschränkungen: Bis zu 20 Menschen dürfen sich im Freien und bis zu zehn Menschen in Innenräumen versammeln.

Israel hat eine der weltweit höchsten Corona-Infektionsraten

In den vergangenen Wochen war es nicht gelungen, die Corona-Infektionszahlen mit moderaten Maßnahmen nach unten zu drücken. Netanjahu räumte ein, dass der neue Lockdown den Israelis einiges abverlangen werde. Oberstes Ziel müsse aber sein, den Anstieg der Infektionen einzubremsen.

Israel hat derzeit eine der weltweit höchsten Corona-Infektionsraten. Seit Ausbruch des neuartigen Coronavirus registrierten die israelischen Behörden mehr als 153.000 Infektionsfälle. In mindestens 1.100 Fällen führten die Infektionen zum Tod.

Der strengreligiöse Wohnungsminister und frühere Gesundheitsminister Jakov Litzman von der Partei Vereinigtes Tora-Judentum erklärte aus Protest gegen die neuen Corona-Maßnahmen seinen Rücktritt. Litzman ist ein wichtiger Koalitionspartner Netanjahus.