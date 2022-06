Corona-Pandemie hat den Alkoholkonsum verändert

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen haben die Gewohnheiten beim Konsum von Alkohol verändert. Das erklärt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im nun herausgegebenen Gesundheitsreport Suchtmonitoring Bayern 2. Das Monitoring 1 hatte sich mit dem Rauchen beschäftigt.

Wer schon Alkohol trank, trank in der Pandemie mehr

Demnach tranken in der Pandemie Menschen, die vorher nur gelegentlich Alkohol konsumiert hatten, während der Pandemie noch weniger Alkohol. Gründe seien der Mangel an Gelegenheiten und die fehlende Stimmung gewesen. Menschen hingegen, die schon vor der Pandemie zu den Hochkonsumierenden gezählt hatten, nahmen jetzt noch mehr Alkohol zu sich.

Alkoholkonsum Ursache und Folge von Depressionen und Ängsten

Eine Rolle spielten den Angaben zufolge dabei Depressionen, Sorgen und Ängste, aber auch mehr Freizeit und das Gefühl von Langeweile. Das Landesamt wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Depressionen und andere psychische Erkrankungen nicht nur Ursache, sondern auch Folge eines erhöhten Alkoholkonsums sein können.

Junge Leute von Alkoholrausch betroffen

Die stationären Behandlungsfälle infolge von Alkohol seien 2020 niedriger ausgefallen als in den Jahren zuvor. 12.839 Fälle von akutem Alkoholrausch wurden 2020 in bayerischen Krankenhäusern behandelt. Hiervon seien vor allem Jugendliche und junge Erwachsene betroffen gewesen. Bei der Alkoholabhängigkeit stünden dagegen Erwachsene im Vordergrund. 2020 wurden 16.349 Personen deswegen in bayerischen Krankenhäusern behandelt, in der großen Mehrheit Männer.

Fünf Prozent sind alkoholabhängig

Bis zu zehn Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben hätten einen problematischen Alkoholkonsum, teilte das LGL weiter mit. Etwa fünf Prozent von ihnen seien alkoholabhängig, unter Führungskräften seien es sogar bis zu zehn Prozent.

In Bayern mehr riskanter Alkoholkonsum als im Rest Deutschlands

Laut Robert-Koch-Institut ergab sich für den Zeitraum 2019/2020 für Erwachsene in Bayern ein Anteil von 13,8 Prozent bei Frauen und 18,1 Prozent bei Männern, die von einem riskanten Alkoholkonsum betroffen sind. Im bundesweiten Schnitt liegen die Anteile bei 11,1 bei Frauen und 16,1 Prozent bei Männern.