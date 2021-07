Corona-Pandemie: Großbritannien lockert Regeln für Schulen

Neue Regeln in England ab Mitte August

Auch die Maskenpflicht und Abstandsgebote in den Schulen werden wieder abgeschafft, ebenso die gestaffelten Anfangs- und Endzeiten für den Unterricht. Damit habe man gute Erfahrungen gemacht, sagt Pattrick Ottley-O'Connor, Direktor einer weiterführenden Schule in der Nähe von Manchester.

Ende vergangenen Jahres, zwischen Oktober und Weihnachten, mussten wir massenweise Schülerinnen und Schüler nach Hause schicken, manchmal sechs, sieben Mal", sagt Ottley-O'Connor. Das wolle man diesmal unter allen Umständen vermeiden, deshalb habe man sich an dem Versuch beteiligt. "Es ist dadurch gelungen, rund 500 Schülerinnen und Schüler hier in der Schule zu halten, die sonst nach Hause geschickt worden wären", so der Schuldirektor.

Die neuen Regeln sollen in England Mitte August zum nächsten Schuljahr eingeführt werden. In den anderen Landesteilen Schottland, Wales und Nordirland will man in den nächsten Tagen noch entscheiden, wie es weitergehen soll.