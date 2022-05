Pandemie-Folgen bei Kindern: Ärzte fordern mehr Hilfen

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert mehr Geld zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die unter den Folgen der Corona-Kontaktbeschränkungen leiden.

Psychische Erkrankungen, verzögerte Entwicklung und Bildungsdefizite bei Kindern

Durch Schul- und Kitaschließungen sowie durch soziale Isolation hätten Entwicklungs- und Bildungsdefizite genauso wie psychische Erkrankungen zugenommen, sagte Reinhardt am Donnerstag am Rande des Deutschen Ärztetages in Bremen. Das müsse wieder gutgemacht werden, so Reinhardt.

Der Ärztepräsident hatte schon zur Eröffnung des Ärztetages am Dienstag darauf hingewiesen, dass vielfach Zukunftsängste, erhöhter Leistungsdruck, Vereinsamung, familiäre Spannungen, Konflikte und häusliche Gewalt zu den Folgen der Pandemie für Heranwachsende gehören. Diese "großen Effekte" zeigten sich zum Teil erst nach fünf oder zehn Jahren, bekräftigte er am Donnerstag.

Hilfe durch Förderunterricht und Sportvereine

Gegengesteuert werden könnte Reinhardt zufolge beispielsweise mit Förderunterricht und mit Aktionen zur Unterstützung des sozialen Miteinanders, etwa in Sportvereinen. Das koste Geld, aber bisher sei zur Finanzierung solcher Angebote relativ wenig ausgegeben worden.

Die psychosozialen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche gehören zu den Schwerpunktthemen des Deutschen Ärztetages in Bremen, der noch bis Freitag dauert.

(dpa)