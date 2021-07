Pandemie dämpft Ausbildungsmarkt - Nachwuchs gesucht

In vielen Berufen werden kurz vor dem neuen Ausbildungsjahr noch Azubis gesucht. Es gibt in einigen Bereichen einen Zuwachs an Lehrstellen, vorallem im Handwerk werden dringend Fachkräfte gesucht.

Insgesamt schrumpft der Ausbildungsmarkt in Deutschland weiter. Mit 385.000 jungen Leuten haben sich bundesweit bisher 32.000 weniger als vor einem Jahr um eine Lehrstelle beworben. Trotz des deutlichen Überhangs an freien Ausbildungsplätzen sind noch viele junge Frauen und Männer nicht mit einer Lehrstelle versorgt

Karliczek: Fachkräfte sind wichtig für wirtschaftlichen Aufschwung

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sprach von einem "Warnzeichen". "Wir brauchen gut ausgebildete Fachkräfte für den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Corona-Pandemie", sagte Karliczek der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hob den dringenden Bedarf an Nachwuchs in den Handwerksberufen hervor. In den kommenden fünf Jahren brauchen rund 125.000 Betriebe einen Nachfolger für ihren Betrieb.

Fehlende Praktika und Berufsmessen in der Corona-Pandemie

Obwohl es mehr Ausbildungsplätze gibt als Bewerbungen, finden die Betriebe und die Azubis oft nicht zusammen. Praktika und Berufsmessen sind aufgrund der Pandemie im letzten Jahr ausgefallen und deshalb hat sich das Missverhältnis in den vergangenen eineinhalb Jahren noch weiter verschärft.

Auf Seiten der Unternehmer ist aber auch mehr Einsatz gefragt: Nur knapp 20 Prozent der Betriebe bildeten bisher aus. Wer trotz wirtschaftlicher Probleme weiter oder sogar noch mehr als bisher ausbildet, bekommt pro Ausbildungsvertrag eine Prämie von bis zu 6.000 Euro.

Bund, Länder, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften werben außerdem gemeinsam mit einem Aktionsprogramm "Sommer der Berufsausbildung" dafür, dass sich junge Leute für eine Ausbildung entscheiden. Verschiedene Aktionen sollen Anreize schaffen, damit mehr Ausbildungsbetriebe und Azubis zusammenfinden.