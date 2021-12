Omikron-Welle rollt durch Europa: So rüsten sich die Länder

Die Omikron-Variante des Coronavirus hält ganz Europa in der Weihnachtszeit in Atem: In vielen Ländern steigen die Infektionszahlen auf Rekordwerte. Das zwingt die Regierungen dazu, Maßnahmen zur Eindämmung zu beschließen. Die Tendenz ist klar: Die meisten europäischen Länder fahren das öffentliche Leben wieder ein Stück weit herunter.

Großbritannien: Kontaktbeschränkungen

In Großbritannien wurde am Mittwoch erstmals die Rekordmarke von über 100.000 Neuinfektionen am Tag überschritten. Es wird geschätzt, dass mindestens 1,4 Millionen Menschen infiziert sind, in manchen Regionen, etwa Stadtteilen in Südlondon, gibt es Inzidenzen von 2.500 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Während Schottland, Wales und Nordirland für die Zeit nach Weihnachten schon Kontaktbeschränkungen angekündigt haben, möchte die für England zuständige britische Regierung noch abwarten. Die Straßen und Läden in London sind aber leerer als vor Weihnachten üblich. Viele Menschen meiden wohl freiwillig Kontakte, um möglichst über Weihnachten gesund zu bleiben.

Frankreich: Corona-Impfungen vorantreiben

Auch in Frankreich steigen die Corona-Fallzahlen seit einigen Tagen sprunghaft an. Bisher allerdings setzt die Regierung weder auf nächtliche Ausgangssperren, noch zieht sie einen Lockdown in Erwägung. Das beste Mittel gegen die fünfte Welle der Pandemie und die Virusvariante Omikron sei die Impfung, heißt es von Regierungsseite.

Daher soll schon Anfang Januar ein Gesetzesentwurf ins Parlament gebracht werden, der den Gesundheitspass in einen Impfpass umwandeln soll. Der Gesundheitspass, also ein digitaler Impf-, Test- oder Genesenennachweis wird in Frankreich seit August verlangt, unter anderem in Restaurants, in Kultureinrichtungen, in Sportstätten oder bei Fahrten mit Fernzügen. Am 27.12. soll der Gesetzesentwurf im Kabinett vorgestellt werden.

Spanien: Masken im Freien

In Spanien zeigt die Kurve der neuen Corona-Fälle im Moment so steil nach oben wie noch nie in der gesamten Pandemie. Täglich melden die Behörden neue Rekorde, von Dienstag auf Mittwoch kamen gut 60.000 Neuinfektionen dazu. Bei etwa der Hälfte der untersuchten PCR-Tests stellen Labore zurzeit die Omikron-Variante fest.

Die spanische Regierung will mit relativ milden Maßnahmen dagegen vorgehen. Ministerpräsident Sánchez kündigte mehr medizinisches Personal und mehr Impfungen an. Außerdem plant der Regierungschef, die Maskenpflicht im Freien wieder einzuführen. Eine Maßnahme, deren Nutzen unter Experten umstritten ist.

Viele Spanierinnen und Spanier werden kein Problem damit haben: In großen Städten wie Madrid oder Barcelona tragen ohnehin die meisten Menschen schon freiwillig draußen eine Maske.

Portugal: Diskos und Clubs schließen

In Portugal haben die Behörden den Omikron-Anteil vor wenigen Tagen noch auf 30 Prozent geschätzt. Und gleich dazu gesagt, dass er an Weihnachten die 50 Prozent erreichen dürfte. Eigentlich sollten härtere Corona-Regeln in Portugal erst ab Januar gelten. Doch wegen der aktuellen Entwicklung sieht Ministerpräsident Costa keine andere Möglichkeit als früher einzugreifen.

Ab Samstag müssen alle Diskotheken und Clubs in Portugal schließen. An den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel darf nur in Restaurants, Hotels oder Casinos, wer einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen kann. Das gilt auch für vollständig Geimpfte. Wer von zu Hause aus arbeiten kann, muss das tun – die Regierung führt wieder eine Homeoffice-Pflicht ein. An Silvester dürfen sich höchstens zehn Menschen treffen – dieses Limit gilt auch im Freien – und dort kommt noch ein Alkoholverbot hinzu.

"Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, weil dieser Tage viele Leute zusammenkommen", so Regierungschef Costa. Er rief alle Menschen im Land dazu auf, freiwillig Corona-Schnelltests zu machen, bevor sie sich mit der Familie treffen. Bisher haben die Menschen in Portugal alle Corona-Maßnahmen ohne größere Proteste mitgetragen.

Dänemark: Schließung von Kinos und Theatern

Noch nie haben sich in Dänemark so viele Menschen infiziert wie in den letzten Tagen. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.254. Inzwischen gehen die Dänen davon aus, dass Omikron die dominierende Variante im Land ist. Gleichzeitig betonte der Gesundheitsminister gestern, dass die Situation in anderen Ländern vermutlich gar nicht anders sei, dort jedoch nicht so viele Daten wie in Dänemark vorliegen würden.

Dänemark testet viel und sequenziert positive Proben – untersucht sie also grundsätzlich darauf, welche Virusvariante vorliegt. Die Regierung schlägt nun vor, dass jeder – auch geimpft und genesen – bei der Einreise ins Land einen negativen Test vorlegen soll. Ausnahmen soll es beispielswiese für Deutsche geben, die im Grenzgebiet leben. Der Epidemieausschuss des Parlaments muss dem noch zustimmen.

Seit kurzem gelten in Dänemark bereits wieder Einschränkungen wie die Schließung vieler Kultur- und Freizeitangebote wie Kinos oder Theater. Außerdem müssen die Däninnen und Dänen den Corona-Pass vorzeigen, wenn sie etwa in ein Restaurant gehen wollen. Diese Maßnahmen scheinen deutsche Urlauber bisher wenig abzuschrecken. Der Verband der Ferienwohnungsvermieter zumindest teilte auf Anfrage mit, dass es bisher kaum Stornierungen rund um den Jahreswechsel gegeben habe.