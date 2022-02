Corona-Öffnungspläne: Lob und Kritik von Ärzteschaft

Die Ärzteorganisation "Marburger Bund" hat die Bund-Länder-Pläne für schrittweise Lockerungen der Corona-Einschränkungen bis zum Frühlingsbeginn begrüßt. "In der Beschlussvorlage zu der Ministerpräsidentenkonferenz wird ein gestuftes Vorgehen in Aussicht gestellt. Das ist der richtige Ansatz", sagte die Vorsitzende Susanne Johna im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich halte es für sinnvoll, im Abstand von etwa einer Woche neue Lockerungsschritte umzusetzen."

Marburger Bund: FFP2-Maskenpflicht weiterhin notwendig

Allerdings solle die FFP2-Maskenpflicht auf jeden Fall bestehen bleiben. Sie sollte als Letztes wegfallen, weil sich die FFP2-Masken in der Pandemie als besonders hilfreich erwiesen haben", forderte Johna ein Nachschärfen der Beschlussvorlage, denn darin ist keine FFP2-Pflicht mehr vorgesehen. "Solange wir eine derart hohe Infektionsaktivität haben wie jetzt, sind FFP2-Schutzmasken gerade in Innenräumen absolut unentbehrlich."

Eindringlich warnte die Marburger-Bund-Vorsitzende vor einer Aufhebung der Maskenpflicht schon zu Ostern, wie es etwa Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fordert: "Wahrscheinlich wird man sie erst im Frühsommer nicht mehr brauchen, in Teilbereichen des Gesundheitswesens werden sie aber wohl zum Alltag gehören", so Johna. "Wir haben ja gesehen, wie wirkungsvoll das Tragen von Schutzmasken ist, um gerade vulnerable Personengruppen vor Ansteckung zu schützen." Und wenn es im Herbst wieder zu vermehrten Infektionen komme, womit zu rechnen sei, "werden Masken in Innenräumen erneut gebraucht werden, um sich selbst zu schützen und das Infektionsgeschehen einzudämmen".

Montgomery: "Virus kümmert sich nicht um kalendarischen Frühlingsanfang"

Mit Verweis auf die steigenden Zahlen an Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten kritisierte der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, die Lockerungspläne. Es sei "problematisch", dass in der Beschlussvorlage "unterschlagen wird, dass im Moment die Hospitalisierungszahlen und Intensiveinweisungen noch steigen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Montgomery betonte: "Es ist richtig, dass man sich einen Plan dafür macht, wie man lockern will und wie man die Lockerungen überwachen will." Er schränkte jedoch ein: "Dass man die Lockerungen an kalendarische Daten knüpft, halte ich für problematisch, denn das Virus kümmert sich nicht um den kalendarischen Frühlingsanfang." Stattdessen wäre es seiner Ansicht nach besser, "das an einen Mix von Daten zu Hospitalisierungen, Intensivbettenbelegungen und die Inzidenz der Neuinfektionen zu binden".

Krankenhausgesellschaft: Lockerungen bei allgemeiner Impfpflicht

Anders bewertet dagegen die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) die Lage: Der Dachverband deutscher Krankenhäuser begrüßt vorsichtige Lockerungen - wenn an der allgemeinen Impfpflicht festgehalten wird. DKG-Vorstandsvorsitzender Gerald Gaß, befürwortet die Pläne zu einer "maßvollen und schrittweisen" Öffnung. Er mahnte jedoch: "Wir brauchen politische Weichenstellungen, die dafür sorgen, dass wir für den Winter gerüstet sind. Die Politik sollte deshalb dringend an der allgemeinen Impflicht festhalten", sagte der DKG-Chef in der "Rheinischen Post".

Drei-Stufen-Plan: Wegfall aller Schutzmaßnahme bis 20. März

Die Beschlussvorlage, über die Bund und Länder am Mittwoch beraten, beinhaltet einen Drei-Stufen-Plan, der einen Wegfall aller Schutzmaßnahmen außer der Maskenpflicht bis zum 20. März vorsieht. Der in der Beschlussvorlage nicht genau terminierte erste Lockerungsschritte sieht private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene statt mit bisher zehn Personen für bis zu 20 Personen vor, wobei es hierüber noch keine Einigung zwischen Bund und Ländern gibt. Für Ungeimpfte sollen die bisherigen Kontaktbeschränkungen aber bis zum 19. März bestehen bleiben.

Im Einzelhandel sollen im ersten Schritt bundesweit keine Beschränkungen mehr beim Zugang bestehen. Der Zugang ohne Kontrollen ist aber inzwischen sowieso bereits weitgehend in den Bundesländern gestattet.

Diskotheken und Clubs sollen wieder öffnen

Der zweite Lockerungsschritt wird in der Vorlage auf den 4. März terminiert. Ab dann soll überall in der Gastronomie die 3G-Regelung gelten, auch Ungeimpfte mit einem aktuellen Test können dann in die Gastronomie. Dasselbe soll für Übernachtungsangebote gelten, für Diskotheken und Clubs soll dann die 2G-Plus-Regelung greifen. Das heißt, Ungeimpfte sollen hier weiter zunächst ausgeschlossen bleiben.

Ab dem 20. März sollen dann alle tiefergreifenden Schutzmaßnahmen entfallen. Neben Kontakt- und Zugangsbeschränkungen soll dann auch die Homeoffice-Pflicht auslaufen. Arbeitgeber können Homeoffice aber weiter anbieten, insbesondere bei Großraumbüros. Die Maskenpflicht soll aber über den 20. März hinaus in Innenräumen sowie Bussen und Bahnen gelten.