Corona-Notlage: Dringend notwendig oder rechtlich verzichtbar?

Die Bundestagsfraktion von CDU und CSU macht sich angesichts steigender Corona-Zahlen für eine Verlängerung der sogenannten epidemischen Lage von nationaler Tragweiter stark. Einen entsprechenden Antrag will die Fraktion laut "Rheinischer Post" für nächsten Donnerstag zur Beratung und Abstimmung im Bundestag anmelden. "Nachdem im Frühjahr und Sommer 2021 durch das umsichtige Verhalten der Bürgerinnen und Bürger sowie das konsequente Handeln von Bundesregierung, Bundestag und Bundesländern ein Rückgang der Covid-19-Fälle verzeichnet werden konnte, steigen die Zahlen mittlerweile in allen Bundesländern wieder dramatisch an", zitiert die Zeitung aus dem Antrag. Eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems könne weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) sagte, besonders für die Bundesländer sei nun ein "tragfähiges, rechtliches Instrumentarium" notwendig. Er warf SPD, Grünen und FDP - den Parteien einer möglicher Ampel-Koalition - vor, sie hebelten dies aus, "ohne für adäquaten Ersatz zu sorgen". In dieser dramatischen Situation müsse gehandelt werden. "Die Lage hat das Fortbestehen der epidemischen Lage noch nie so sehr gerechtfertigt wie jetzt."

Neues Gesetz statt Verlängerung der Notlage

Die Ampel-Parteien wollen die Corona-Notlage am 25. November nach rund 20 Monaten auslaufen lassen. Sie war bisher die rechtliche Grundlage für die Verordnungen, mit denen die Bundesländer ihre Corona-Beschränkungen festlegen. Mehrere Ministerpräsidenten fordern schon seit Wochen eine Verlängerung der epidemischen Lage durch den Bundestag. Nach dem Willen von SPD, Grünen und FDP soll stattdessen ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen werden, das einen kleineren Katalog möglicher Corona-Maßnahmen rechtlich absichern soll, zum Beispiel Maskenpflicht und 2G-Regelungen. Besonders schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte wie Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren sollen aber nicht mehr erlaubt sein.Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisierte zuletzt mehrfach, die vorgesehenen Instrumentarien reichten nicht und verlangte mehr Befugnisse für die Länder. "Man kann bei ein stürmischen Winter nicht mit Sommerreifen fahren", sagte der CSU-Politiker. Die Feststellung des Katastrophenfalls in Bayern will Söder daher auch als Signal an den Bund verstanden wissen.

Drei Grünen-Minister verlangen Fortbestand der Notlage

Gegen die Pläne der möglichen künftigen Ampel-Regierung stellen sich auch die drei Grünen-Gesundheitsminister von Hessen, Brandenburg und Baden-Württemberg: "Angesichts der derzeitigen Infektionsdynamik und der Belastung der Krankenhäuser, die in einigen Regionen bereits kurz vor der absoluten Überlastung stehen, sollte die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert werden", fordern laut Deutscher Presse-Agentur Kai Klose (Hessen), Ursula Nonnemacher (Brandenburg) und Manne Lucha (Baden-Württemberg) in einer gemeinsamen Stellungnahme. "Das stellt sicher, dass alle von den Expertinnen und Experten geforderten Maßnahmen umgesetzt werden können."

Sollte sich für einen Fortbestand der Notlage keine Mehrheit im Bundestag finden, bräuchten die Länder gesetzliche Möglichkeiten, um im Notfall weitergehende Beschränkungen beschließen zu können, mahnen die drei Länder-Minister. "Möglicherweise notwendige Instrumente auszuschließen, wird der Situation nicht gerecht."

Lindner: Offen für sinnvolle Ergänzungen

FDP-Chef Christian Lindner bezeichnet die aktuelle Debatte als "missverständlich". Beim Ende der epidemische Lage gehe es rechtliche Sonderbefugnisse der Regierung, die aber das Parlament ausfüllen könne, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Und es geht um Maßnahmen wie Ausgangssperren, die inzwischen von Gerichten verworfen wurden." Lindner und andere FDP-Politiker hatten zuletzt mehrfach betont, die epidemische Lage sei ein Rechtsbegriff und keine Beschreibung der Gesundheitsgefahr.

"Die Corona-Lage ist dramatisch", sagte Lindner. "Wir benötigen neue und wirksame Maßnahmen." Es gelte, auf Impfdurchbrüche und die Infektionsdynamik zu reagieren. "Deshalb werden wir unter anderem die kostenfreien Tests wieder einführen. Ihre Abschaffung war verfrüht." Und wenn bei der Beratung des neuen Infektionsschutzgesetzes im Bundestag "sinnvolle Ergänzungen vorgeschlagen werden, sind die Freien Demokraten auch immer dafür offen", fügte der FDP-Vorsitzende hinzu.

Ähnlich hatte sich am Donnerstag auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt geäußert: Es müsse darüber gesprochen werden, wie der bislang vorliegende Katalog für Maßnahmen in der Corona-Krise erweitert werden könne. Wenn es weitere Vorschläge gebe, "reden wir darüber sehr, sehr gerne". Für "billige parteipolitische Aktionen" eigne sich das Thema aber nicht.

Seehofer kritisiert Spahn

Der geschäftsführende Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) äußerte in der Debatte über die Corona-Notlage scharfe Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Der schwerste Fehler des Bundesgesundheitsministers war, das Ende der epidemischen Lage ins Spiel zu bringen. Auch wenn er es nicht so gemeint hat - es kommt darauf an, wie es ankommt", sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Spahn hatte sich Mitte Oktober für ein Auslaufen der Notlage ausgesprochen.

Seehofer forderte eine gemeinsame Kraftanstrengung von scheidender Bundesregierung und möglicher Ampel-Koalition. "Wir müssen jetzt alle zusammen Regierungskunst beweisen." Das Thema sei viel zu ernst und viel zu gefährlich, "als dass wir darüber wochenlang streiten könnten".

Er hoffe sehr, dass beim Bund-Länder-Treffen zu Corona nächsten Donnerstag eine bundeseinheitliche Regelung beschlossen werde. "Wir dürfen die Bevölkerung nicht länger verwirren." Das ganze Durcheinander könne doch niemand mehr verstehen: "Impfzentren auf, Impfzentren zu - Lohnfortzahlung bei Quarantäne ja, dann wieder nein - Test kostenfrei, Test kostenpflichtig. Ja, hat denn im Ernst jemand geglaubt, dass noch jemand sich auf eigene Rechnung testen lässt, wenn er danach in Quarantäne keine Lohnfortzahlung bekommt?"

(Mit Material von dpa, Reuters und AFP)