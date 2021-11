Corona-Ticker: Medizinrechtler hält Impfpflicht für möglich

06.26 Uhr: Dritter Omikron-Fall in Australien

Australien hat den dritten Fall einer Coronavirus-Infektion mit der neuen Omikron-Variante registriert. Ein Südafrikaner in den 30er Jahren wurde am vergangenen Donnerstag bei seiner Einreise in Darwin in einer Quarantäne-Einrichtung positiv auf die Variante getestet, teilte die Gesundheitsministerin des Northern Territory, Natasha Fyles am Montag mit. Am Sonntag hatte New South Wales mitgeteilt, bei zwei aus Südafrika in Sydney eingetroffenen Reisenden sei die Omikron-Variante festgestellt worden. Sie befinden sich in Sydney in Quarantäne.