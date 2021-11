Corona-Ticker: Mediziner warnen vor Impfdruck auf Kinder

05.08 Uhr: Infektiologe Salzberger: "Corona-Virus wird uns nicht verlassen"

Prof. Bernd Salzberger, Infektiologe am Universitätsklinikum Regensburg und Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie e.V. (dgi), hält die neuen Corona-Maßnahmen, die in Bayern ab Mittwoch gelten sollen, für äußerst sinnvoll. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erklärt er: "Die Leute waren unvorsichtig und sind weiter unvorsichtig. Wir brauchen die Maßnahmen, vor allem in den Hotspots, um die Zahlen herunterzubringen."

Laut Salzberger ist die Lage zum Beispiel auch in den Regensburger Nachbarlandkreisen dramatisch. Krankenhäuser seien an der Belastungsgrenze und stünden kurz vor dem Kollaps. Ob die Maßnahmen ausreichend sind, müsse man abwarten, so Salzberger: "Ansonsten wird es uns wie Österreich gehen." Einen erneuten, generellen Lockdown hält er somit nicht für unmöglich. Ob gar eine fünfte Welle drohe, ist laut Salzberger schwer einzuschätzen. Das Virus werde sich weiter verändern und "uns nicht verlassen". Das sei auch ein triftiger Grund für alle, sich impfen zu lassen. In England laufe die aktuelle Delta-Welle seit fünf Monaten mit hohen Inzidenzen. Würde man diese Welle auf Deutschland und seine niedrige Impf-Rate übertragen, wäre das "eine Katastrophe", so der Infektiologe.

Für das Weihnachtsfest in diesem Jahr gibt Salzberger eine geteilte Prognose ab: Familiäre Treffen mit geimpften Personen wären unproblematisch, wohingegen große Zusammenkünfte, wie Firmenfeiern, gefährlich seien.