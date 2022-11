Corona-Ticker: Bayern zahlt 3,7 Milliarden Euro gegen Pandemie

09.48 Uhr: Millionen Menschen in chinesischer Metropole Guangzhou im Lockdown

In Teilen der chinesischen Millionenmetropole Guangzhou gilt seit Montag wieder ein coronabedingter Lockdown. Im größten Stadtbezirk Baiyun - dort leben 3,7 Millionen Menschen -, durften die Bewohner nur mit einem negativen Corona-Test ihre Häuser verlassen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der öffentliche Nahverkehr wurde eingestellt und auch an Schulen und Universitäten wurde nicht mehr in Präsenz unterrichtet. Gelten soll der Lockdown bis zum kommenden Freitag.

China ist das einzige größere Land der Welt, das noch versucht, mit Ausgangsbeschränkungen und Massentestungen Virus-Ausbrüche in den Griff zu bekommen.

08.50 Uhr: Positiver Coronatest von Hongkongs Regierungschef

Hongkongs Regierungschef John Lee ist nach seiner Rückkehr vom Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Bangkok positiv auf das Coronavirus getestet worden. Lee habe sich wie vorgeschrieben sofort in Quarantäne begeben und werde von zu Hause aus arbeiten, teilte sein Büro mit.

Der Apec-Gipfel war Lees erste Auslandsreise seit Beginn der Pandemie vor fast drei Jahren und zugleich seine erste seit seinem Amtsantritt als Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone im vergangenen Juli. Auf dem Forum traf er unter anderem den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, den thailändischen Regierungschef Prayut Chan-O-Cha, Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong, sowie die Staatschefs von Indonesien und Vietnam, Joko Widodo und Nguyen Phuc

05.00 Uhr: Bayern zahlte für Kampf gegen Corona mehr als 3,7 Milliarden Euro

Zur direkten Bekämpfung der Corona-Pandemie hat der Freistaat Bayern seit 2020 mehr als 3,7 Milliarden Euro ausgegeben. Dies geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt.

Demnach floß das meiste Geld in die Einrichtung und den Betrieb der Impfzentren (1,089 Milliarden Euro) und in die Pandemiebekämpfung in Schulen sowie Kitas (1,020 Milliarden Euro). Zur Pandemiebekämpfung in Seniorenheimen und Krankenhäusern zahlte Bayern seit 2020 530,4 Millionen Euro, die Umsetzung der Teststrategie - darunter auch der Betrieb der Testzentren - schlug seit 2020 mit 411 Millionen Euro zu Buche. Die zusätzlichen Personalkosten, die im Rahmen der Corona-Pandemie angefallen sind, betrugen den Angaben zufolge seit 2020 340,1 Millionen Euro.