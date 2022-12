Corona-Ticker: Berichte über "Covid-Chaos" in China

10.55 Uhr: Huml - Corona-Notlage Anfang 2020 machte sonst übliche Sorgfalt unmöglich

Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 konnten die bayerischen Gesundheitsbehörden nach Angaben der damaligen Ministerin Melanie Huml (CSU) nicht die sonst übliche Sorgfalt bei der Beschaffung von Schutzausrüstung an den Tag legen. "Bei vielen Dingen konnten wir nicht noch fünf Experten hinzuziehen und warten. Wir mussten handeln, um Menschenleben zu retten", sagte die damalige Gesundheitsministerin im Maskenausschuss des Landtags. Die Situation habe große Eile erfordert. "Jede Maske ist besser gewesen als kein Schutz", betonte Huml. Trotzdem habe man immer versucht zu prüfen, ob die Qualität der Schutzausrüstungen stimme.

Wegen des weltweiten Mangels sei es für die Beschaffung "einfach wichtig" gewesen, auf allen erfolgversprechenden Wegen Schutzausrüstungen zu beschaffen: "Das Gesundheitssystem drohte zusammenzubrechen. Es musste einfach gehandelt werden." Dabei sei es hilfreich gewesen, "Hinweise zu bekommen". Man sei Hinweisen für Angebote nachgegangen, die "valide erschienen", sagte Huml. Dabei sei es um die Prüfung von Zertifikaten gegangen und die Einschätzung, ob Angebote seriös sein könnten. Dass sich einzelne Politiker und Geschäftsleute in dieser Situation bereichert hätten, habe sie erst viel später erfahren, sagte Huml. Bis heute sei sie darüber entsetzt.

09.11 Uhr: Studie - Vorweihnachtsgeschäft des Versandhandels schrumpft

Online-Händler gehörten zu den großen Profiteuren der Corona-Krise. Das Vorweihnachtsgeschäft der Online-Versandhändler läuft jedoch deutlich schlechter als im Vorjahr. In den Monaten Oktober und November ging der Umsatz der Branche im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,8 Prozent zurück, wie der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) in Berlin mitteilte. Das sei das Ergebnis einer Umfrage unter 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter ab 14 Jahren.

Erstmals seit Beginn der Befragungen im Jahr 2014 habe es einen Rückgang in diesem Zweimonatszeitraum gegeben. Der Umsatz liege aber noch 13,1 Prozent über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Der stellvertretende BEVH-Hauptgeschäftsführer Martin Groß-Albenhausen wies darauf hin, dass die Online-Umsätze im Vorjahr wegen der Corona-Beschränkungen besonders hoch gewesen seien. Hinzu komme nun die allgemeine Konsumflaute. Auch für das Gesamtjahr sei ein Umsatzrückgang im Vergleich zu 2021 zu erwarten.

07.30 Uhr: China schaltet staatliche Corona-App ab

Im Zuge der aktuellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat China die Abschaltung der wichtigsten Nachverfolgungs-App verkündet. Die "Communications Itinerary Card", die anhand des Handysignals prüft, ob sich Nutzer in einem Risikogebiet aufgehalten haben, wird nach Behördenangaben im Onlinedienst WeChat am Dienstag vom Netz gehen.

Die App war ein zentraler Bestandteil der strengen chinesischen Null-Covid-Politik. Sie war im Jahr 2020 eingeführt worden und war Voraussetzung für Reisen zwischen den Provinzen oder die Teilnahme an Veranstaltungen. Auch wenn die App nur eine von vielen Apps ist, die den Pandemie-Alltag in China bestimmt haben, kommentierten zahlreiche Nutzer in Onlinediensten die bevorstehende Abschaltung. Viele veröffentlichten Screenshots von ihren letzten Logins. Andere fragten, was mit den gesammelten Daten geschehen werde.

06.38 Uhr: Berichte über "Covid-Chaos" in China

Nach der Lockerung der strengen Null-Covid-Strategie in China sinkt die Zahl der täglichen Ansteckungen nach offiziellen Angaben weiter. Die Nationale Gesundheitskommission meldete binnen Tagesfrist 8.838 Infektionen, am Vortag wurden noch 10.815 verzeichnet. Medienberichten zufolge müssen viele Krankenhäuser hingegen einen Ansturm von Infizierten bewältigen. In Metropolen wie Peking, Guangzhou oder Shijiazhuang erlebten Hospitäler "den ersten Schock einer gigantischen Welle von Infektionen und einen Mangel an Gesundheitspersonal", schrieb das renommierte Wirtschaftsmagazin "Caixin". Kliniken seien überfüllt. Patienten infizierten Ärzte und Gesundheitspersonal. Das Magazin schrieb von "Covid-Chaos".

In einer radikalen Kehrtwende vergangenen Mittwoch hatte die Regierung ihre rigorose Null-Covid-Strategie weitgehend aufgehoben. Lockdowns wurden beendet, die strenge Testpflicht, zwangsweise Quarantäne oder Isolation von Kontaktpersonen weitgehend gelockert. Schon vorher hatte es allerdings Anzeichen gegeben, dass die Zahl der Infizierten anstieg und die Tests und Nachverfolgung der Infektionen längst nicht mehr mithalten konnten.

06.17 Uhr: Deutsche gehen nach Pandemie-Flaute wieder häufiger zum Arzt

Nach teils deutlichen Rückgängen in der Corona-Pandemie sind Patientinnen und Patienten in diesem Jahr wieder häufiger in eine der rund 100.000 deutschen Arztpraxen gegangen. So sorgten zahlreiche Arztbesuche über alle medizinischen Fachgruppen hinweg im ersten Quartal für einen Anstieg der Fallzahlen von 4,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal im Vor-Corona-Jahr 2019. Das zeigt der neue Trendreport des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi). Im zweiten Quartal gab es ein Plus von 0,3 Prozent.

Bei den Hausarzt-Besuchen gab es im ersten Quartal 2022 einen Zuwachs von 3,7 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten des Vor-Corona-Jahres 2019. Im zweiten Quartal waren es plus 1,9 Prozent. Bei den Psychotherapeuten gab es im ersten Halbjahr sogar einen Zuwachs von rund 9,5 Prozent gegenüber 2019. Besonders stark nachgefragt waren die Gruppentherapien - mit einem Plus von bis zu 48,5 Prozent allein für das zweite Quartal 2022.

03.40 Uhr: Huml und Aiwanger müssen im Maskenausschuss des Landtags aussagen

Mit Ex-Gesundheitsministerin Melanie Huml und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger stehen zum Wochenstart im Maskenausschuss des Landtags weitere hochkarätige Zeugen an. Den Auftakt in der 44. Sitzung des Gremiums macht die CSU-Politikerin, die zu Beginn der Pandemie und bis vor rund einem Jahr das Gesundheitsministerium leitete. Humls Nachfolger Klaus Holetschek (CSU) hatte bereits vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt und dabei Kritik am Corona-Management der Staatsregierung zurückgewiesen.

Bei der Befragung von Huml dürfte es unter anderem darum gehen, wie sie sich persönlich für das Zustandekommen einzelner Maskengeschäfte eingesetzt hat. Als ehemalige Gesundheitsministerin trägt sie die politische Verantwortung für die Maskenbeschaffung. Auch Freie-Wähler-Chef Aiwanger hatte in der Pandemie über Kontakte seines Wirtschaftsministeriums den Kauf von Masken unterstützt. Seine Vernehmung ist am Montagnachmittag geplant.