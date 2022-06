Corona-Ticker: RKI meldet 1.750 Neuinfektionen

13.30 Uhr: Corona-Impfpflicht für Soldaten: RKI-Experte betont Wirksamkeit

In einem Prozess um die Corona-Impfpflicht bei der Bundeswehr hat ein Experte des Robert Koch-Instituts (RKI) die Wirksamkeit der Impfung unterstrichen. «Der Schutz vor einer schweren Erkrankung ist ein halbes Jahr nach dem Booster auch bei der Omikron-Variante sehr stabil und nur leicht abnehmend», sagte der Leiter der Impfprävention beim RKI, Ole Wichmann, am Dienstag vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Der Schutz vor einem milden Verlauf oder einer Übertragung nehme mit der Zeit aber deutlich ab.

Zwei Offiziere der Luftwaffe wehren sich dagegen, dass die Corona-Schutzimpfung in eine Liste von Impfungen aufgenommen wurde, die für Soldatinnen und Soldaten verbindlich sind. Sie sehen vor allem ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt (Az.: BVerwG 1 WB 2.22, BVerwG 1 WB 5.22). Der 1. Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts ist dabei in erster und letzter Instanz zuständig.

13.20 Uhr: Sprecher: Außenministerin Baerbock positiv auf Corona getestet

Außenministerin Annalena Baerbock hat nach einem positiven Corona-Schnelltest kurz nach Beginn ihres Besuches in Pakistan alle weiteren Termine abgesagt. Das teilte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Christofer Burger, am Dienstag am Rande der Reise in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad mit. Ursprünglich wollte die Grünen-Politikerin nach ihrem bis Mittwoch geplanten Besuch in Pakistan nach Griechenland und in die Türkei weiterreisen.

08.11 Uhr: Japan lässt unter strengen Auflagen erstmals wieder Touristen ins Land

Japan lässt erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder ausländische Touristen ins Land - allerdings nur unter strengen Bedingungen. Von Freitag an dürfen zunächst ausschließlich geführte Reisegruppen einreisen. Zum Schutz gegen eine Corona-Erkrankung müssen die ausländischen Besucher Maske tragen, eine zusätzliche Krankenversicherung abschließen und von Ein- bis Abreise von einem Reiseleiter begleitet werden. Das sehen Richtlinien vor, die das Tourismusministerium am Dienstag veröffentlichte.

08.02 Uhr: Immunologe Watzl: "Omikron-Variante BA.5 wird auch bei uns vorherrschend"

Der Immunologe Carsten Watzl geht davon aus, dass die Omikron-Subvariante BA.5, die derzeit in Portugal grassiert, auch bei uns vorherrschend wird. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte Watzl: "Das steht uns ganz sicher bevor. Die große Frage ist, passiert das jetzt über den Sommer oder steht uns das erst im Herbst bevor?" Watzl erwartet in diesem Sommer vergleichsweise hohe Inzidenzen in Deutschland.

05.22 Uhr: 1.750 Neuinfektionen - Inzidenz bei 199,9

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat 1.750 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 199,9. Zwei weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 139.388. Die RKI-Zahlen basieren auf den aus den Gesundheitsämtern gemeldeten Daten. An und nach Feiertagen können sie erheblich schwanken.