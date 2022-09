Corona-Ticker: Söder will Wiesn ohne Maske besuchen

09.20 Uhr: Erstmals auch Corona Grund für Berufsunfähigkeit

Zum ersten Mal taucht Corona als Ursache für Berufsunfähigkeit in der Statistik der Debeka für das Jahr 2021 auf. Das bedeutet, dass im zweiten Pandemie-Jahr einige Versicherte wegen einer Covid-19-Infektion und deren Folgen dauerhaft nicht mehr ihrer beruflichen Tätigkeit nachkommen können und der Versicherer dafür eine Invalidenrente zahlt.

08.20 Uhr: Bahn verkauft wieder so viele Bahncards wie vor der Pandemie

Die Zahl der Besitzer einer Bahncard ist wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückgekehrt. Im August verkaufte die Bahn mehr als 50 Prozent mehr Probe-Bahncards als im Vorjahresmonat, und auch bei der Bahncard100 stiegen die Neuverkäufe um rund 40 Prozent, wie der "Spiegel" am Montag berichtete. Damit verfügen wieder über fünf Millionen Menschen über eine Rabatt-Karte der Deutschen Bahn.

07.50 Uhr: Jeder vierte Beschäftigte bleibt im Homeoffice

Der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice ist in den Sommermonaten kaum zurückgegangen. Er lag im August bei 24,5 Prozent, nach 24,9 Prozent im April, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner vierteljährlichen Umfrage mitteilte. Die Pflicht zur Homeoffice-Nutzung war im März ausgelaufen. Allerdings ist die Nutzung seitdem nur minimal gesunken.

06.20 Uhr: Söder will Wiesn ohne Maske besuchen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will das Oktoberfest in München ohne Mund-Nase-Schutz aufsuchen. "Die Corona-Lage ist derzeit stabil", sagte der CSU-Politiker der "Bild". Es gebe "keine wachsende Belastung in den Krankenhäusern": "Jeder soll eigenverantwortlich entscheiden, ob und wie er die Wiesn besucht. Ich komme ohne Maske." Nach zwei Jahren Corona-Pause soll das größte Volksfest der Welt wieder normal stattfinden.

06.10 Uhr: Chinas kündigt Einschränkungen für Tech-Metropole Shenzhen an - auch Maßnahmen in Chengdu

Die als Tech-Zentrum bekannte chinesische Millionenmetropole Shenzhen kündigt weitere Einschränkungen ab Montag im Kampf gegen die Pandemie an. In der Stadt mit etwa 18 Millionen Einwohnern sollen je nach Risiko gestaffelt Einschränkungen gelten. Shenzhen verhängte für das Wochenende eine Ausgangssperre nach knapp 90 Neuinfektionen am Freitag. China verfolgt eine Null-Covid-Politik. Örtlichen Medien zufolge sind gegenwärtig mehr als 65 Millionen Menschen in 33 Städten von teilweisen oder kompletten Lockdowns betroffen.

Auch in der chinesischen Megastadt Chengdu soll eine Art Teil-Lockdown gelten. Beide Städte haben jeweils rund 20 Millionen Einwohner, diese werden wiederholt durchgetestet. In Gebieten, in denen Fälle auftauchen, dürfen die Menschen ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Nach offiziellen Angaben wurden in ganz China zuletzt mehr als 1.600 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Verglichen mit dem Rest der Welt sind die Zahlen niedrig, im mit 1,4 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichsten Land der Welt.

05.24 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 215

In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Corona-Inzidenz auf 215,2 gesunken. Da viele Bundesländer am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans RKI melden, sind die am Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft allerdings sehr begrenzt.