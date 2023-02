Corona-Ticker: Maskenpflicht in Bus und Bahn endet heute

08.50 Uhr: Gesellschaft für Pneumologie unterstützt Wegfall der Maskenpflicht im Nah-und Fernverkehr

Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie unterstützt den Wegfall der Maskenpflicht im Nah-und Fernverkehr. Es werde zwar mehr Corona-Infektionen geben, er erwarte aber nicht, dass das zu einem gesundheits-medizinischen Problem werde, sagte der Präsident der Gesellschaft, Torsten Bauer, im rbb24 Inforadio.

"Ich halte das für richtig," so Bauer weiter, "den Winter musste man abwarten, die Influenza-Welle ist aus unserer Sicht durch, und zwar deutlich früher als in den Jahren zuvor." Besonders vulnerable Gruppen wie zum Beispiel Chemotherapie-Patienten sollten in öffentlichen Verkehrsmitteln aber weiter eine Maske tragen. "Das ist eine weitere Atemwegserkrankung, wir werden auch in zehn Jahren noch Corona-Infekte sehen", so Bauer: "Allerdings ist die pandemische Situation vorbei. Das heißt, fast alle Menschen auf dieser Erde dürften mittlerweile Antikörper gegen dieses Virus haben. Und somit verläuft die Krankheit vollkommen anders, als wir das 2020 gesehen haben."

08.31 Uhr: Maskenpflichten fallen - Auch Isolationspflichten vielerorts vorbei

Nach dem Ende der Maskenpflicht in Baden-Württemberg am Dienstag sind an diesem Mittwoch in weiteren Bundesländern zentrale Corona-Schutzmaßnahmen gefallen. Wer sich infiziert, muss sich nun in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt nicht mehr verpflichtend häuslich isolieren. Thüringen und Sachsen ziehen in den kommenden Tagen nach. Mehrere Bundesländer hatten die Isolationspflicht bereits zuvor beendet. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hingegen müssen sich Corona-Infizierte vorerst weiterhin für mehrere Tage isolieren.

Ohne Maske reisen dürfen ab sofort auch Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen und Hamburg. In allen weiteren Bundesländern, in denen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes noch gilt, ist das ab Donnerstag der Fall. Dann läuft auch die bundesweite Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen nach fast drei Jahren aus.

Die Corona-Regeln des Bundes sind noch bis zum 7. April gültig, dann entfällt nach aktuellem Stand auch die Maskenpflicht für Patienten und Besucher in Praxen. In Bayern dürfen zumindest Beschäftigte in Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen die Maske schon seit Mittwoch abnehmen.

Zum Artikel: Wo Masken noch Pflicht sind und was sie bringen

07.58 Uhr: Passagierzahlen an deutschen Flughäfen 2022 verdoppelt

Das Passagieraufkommen auf deutschen Flughäfen hat 2022 im Vergleich zum Vorjahr kräftig zugenommen. Im vergangenen Jahr seien mehr als doppelt so viele Menschen von den 23 größten deutschen Verkehrsflughäfen gestartet oder gelandet wie 2021, teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach zählten die Airports 2022 rund 155,2 Millionen Passagiere. Das entsprach einem Zuwachs von 111,0 Prozent gegenüber dem stärker von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2021. Vom Vorkrisenniveau des Jahres 2019, als die Hauptverkehrsflughäfen mit 226,7 Millionen Fluggästen ein Allzeithoch verzeichnen konnten, war das Passagieraufkommen mit 31,5 Prozent weniger Fluggästen aber noch weit entfernt.

07.14 Uhr: Maskenpflicht in Arztpraxen - Hausärzteverband sieht Konfliktpotenzial

In bayerischen Arztpraxen müssen Beschäftigte seit heute keine Masken mehr tragen. Für Patienten hingegen gilt die Maskenpflicht weiterhin. Mohammed Ahmadi vom Bayerischen Hausärzteverband befürwortet die neuen Regeln zwar grundsätzlich. Er befürchtet aber auch, dass es zu Diskussionen und Konflikten in Arztpraxen kommen könnte.

"Wir haben sicherlich Patienten, die verständnisvoll sind und das akzeptieren werden. Aber es gibt sicher auch viele, die ein Problem damit haben werden, wenn wir in den Praxen ohne Maske arbeiten, aber die Patienten gezwungen sind mit Maske die Praxis zu betreten", so der Arzt aus Mainstockheim im Landkreis Kitzingen. Er halte die unterschiedlichen Regelungen daher nicht für zufriedenstellend. Weil sich die Corona-Lage entspannt hat, hat die Bayerische Staatsregierung entschieden, die rein bayerischen Maskenpflichten aufzuheben. Beschäftigte in Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen müssen deshalb ab sofort keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen.

06.10 Uhr: Auftakt im Prozess um Abrechnungsbetrug im Corona-Testzentrum

Am Amtsgericht München beginnt am Mittwoch der Prozess um mutmaßlichen Abrechnungsbetrug in einem Corona-Testzentrum. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) geht davon aus, dass die beiden Betreiber deutlich mehr Tests gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet haben, als sie tatsächlich durchgeführt hatten. Sie sollen von Ende Januar 2022 bis zu ihrer Festnahme Mitte April 2022 Corona-Schnelltests angeboten und dafür einen Handy-Laden im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen als Corona-Teststation genutzt haben.

"Es handelt sich für die ZKG um einen Fall von größerer Bedeutung, immerhin hat der beachtliche Tatvorwurf zur Verhaftung eines Angeklagten geführt", sagt ein ZKG-Sprecher. Allein in einem Monat sollen die Angeklagten für ihre Teststation im Handy-Laden mehr als 150.000 Euro zu Unrecht erhalten haben. Die Auszahlung der für März 2022 abgerechneten Beträge konnten die Ermittler noch rechtzeitig stoppen.

06.00 Uhr: AOK-Chefin für Maskenpflicht in Kliniken und Heimen bis Frühsommer

Die Vorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann, fordert eine Verlängerung der Maskenpflicht für Besucher in Kliniken und Pflegeheimen bis zum Frühsommer. "Wir müssen die vulnerablen Gruppen in Deutschland auch langfristig schützen", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Pflegebedürftige und Kranke benötigten einen besonderen Schutz. Es sei daher sinnvoll, in der Übergangszeit bis zum Frühsommer in bestimmten Bereichen an der Maskenpflicht festzuhalten.

"Beim Besuch von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wäre es klug, diese Maßnahme nicht zum 7. April auslaufen zu lassen", sagte Reimann. Auch die Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten sollten nach Ansicht der AOK-Chefin bei Hausbesuchen weiterhin eine Maske tragen. Am Donnerstag endet die bundesweite Maskenpflicht in Fernzügen. Die Maskenpflicht im Gesundheitswesen gilt vorläufig noch bis zum 7. April.

05.50 Uhr: Keine Maskenpflicht für Beschäftigte in bayerischen Arztpraxen mehr

Beschäftigte in bayerischen Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen müssen ab sofort keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Gleiches gilt für Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, etwa in Unterkünften für Geflüchtete oder Obdachlose. Die entsprechenden landeseigenen Maskenpflichten sind, wie von der Staatsregierung beschlossen, um Mitternacht ausgelaufen.