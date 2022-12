Corona-Ticker: Offene Fragen bei Rückerstattung von Bußgeldern

05.50 Uhr: Chinas Vizepremier spricht von "neuem Stadium"

Nach Protesten gegen die strikten Corona-Maßnahmen hat Chinas Vize-Premierministerin von einem "neuen Stadium der Pandemie" gesprochen und damit erneut Spekulationen über mögliche Lockerungen ausgelöst. "Da die Omikron-Variante weniger pathogen geworden ist, mehr Menschen geimpft werden und wir mehr Erfahrungen in der Covid-Prävention gesammelt haben, befindet sich unser Kampf gegen die Pandemie in einem neuen Stadium und bringt neue Aufgaben mit sich", sagte Vize-Premierministerin Sun Chunlan am Mittwoch bei einem Treffen der Nationalen Gesundheitskommission.

Die rigorosen Maßnahmen der Behörden als Reaktion auf die neue Corona-Welle führten am Wochenende zu Protesten in mehreren Millionenmetropolen. Es war die größte öffentliche Demonstration von Unmut in China seit Jahrzehnten. Als Reaktion auf die Versammlungen wurde eine massive Polizeipräsenz auf den Straßen von Peking, Shanghai und anderen Städten mobilisiert, um ein Wiederaufflammen der Demonstrationen zu verhindern.

Schon vor dem Ausbruch der Proteste hatten die Behörden eine Anpassung der Corona-Maßnahmen beschlossen. Da die Infektionszahlen jedoch zuletzt stark anstiegen, verhängten viele Städte zusätzlich Maßnahmen.

04.00 Uhr: Offene Fragen bei Rückerstattung von Bußgeldern

In der Debatte um die Rückzahlung unberechtigter Corona-Bußgelder fordert der Bayerische Städtetag Klarheit von der Staatsregierung für eine einheitliche Umsetzung durch die Kommunen. "Die betroffenen Kreisverwaltungsbehörden der kreisfreien Städte und der Landratsämter benötigen eine Handlungsempfehlung der Bayerischen Staatsregierung, um eine einheitliche Vollzugslösung sicherzustellen", sagte Geschäftsführer Bernd Buckenhofer auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München.

So sei etwa zu klären, wie mit einer eventuellen Rückzahlung umgegangen werde, sagte Buckenhofer. "Zu klären ist hierbei nicht zuletzt die Frage, ab welcher Bußgeldhöhe zurückgezahlt werden muss und ob bereits abgeschlossene Verfahren wiederaufgenommen werden müssen." Zur Anzahl der bayernweiten Bescheide und der Höhe lägen dem Städtetag keine Zahlen vor.

03.30 Uhr: Start des Post-Covid-Zentrums am Uniklinikum Erlangen

Am Uniklinikum in Erlangen eröffnet am Freitag ein interdisziplinäres Post-Covid-Zentrum. Dort sollen Patienten, die an den Spätfolgen einer Corona-Erkrankung leiden, untersucht und behandelt werden. Das Zentrum solle als zentrale Anlaufstelle Untersuchungsergebnisse und Therapien bündeln sowie interdisziplinäre Behandlungen, fachspezifische Ausschlussdiagnosen und fachdisziplin-übergreifende Therapien ermöglichen, hieß es im Vorfeld.

Davon könnten besonders Post-Covid-Betroffene mit schweren Krankheitsverläufen profitieren. Geleitet wird die Ambulanz laut Uniklinikum von einem dreiköpfigen Team aus Medizinern der Psychosomatischen und Psychotherapeutischen Abteilung, der Rheumatologie und Immunologie sowie der Augenklinik. Eine Post-Covid-Ambulanz gibt es unter anderem bereits am Klinikum der Universität München.