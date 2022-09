Corona-Ticker: 56.978 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 281,4

11.50 Uhr – Lauterbach: Corona-Regeln Beitrag für Stabilität im Herbst

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die bald wieder schärferen Corona-Schutzregeln auch mit Blick auf die angespannte Gesamtlage mit der Energiekrise gerechtfertigt. "Was wir tun, ist auch ein Beitrag zur Stabilität dieser krisenhaften Situation, die uns im Herbst erwarten könnte", sagte er in der ARD-Sendung "Maischberger" am Mittwochabend.

Er wolle es nicht verantworten müssen, unvorbereitet in eine Situation hineinzugehen, in der es eine Energiekrise gebe, der Ukraine-Krieg andauere, und "wo wir dann auch noch die Infrastruktur verlieren, weil plötzlich die Kliniken überfüllt sind, weil die Leute alle krank sind. Das muss einfach abgewendet werden."

Das geänderte Infektionsschutzgesetz sieht vom 1. Oktober bis 7. April 2023 wieder weitergehende Regeln zu Masken und Tests vor. Die Länder sollen die Vorgaben etwa zu Maskenpflichten in Innenräumen verhängen und bei kritischer Lage auch ausweiten können. Bundesweit sollen FFP2-Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und Fernzügen gelten - in Flugzeugen soll sie aber wegfallen.

09.00 Uhr: Taiwan will Covid-Regeln für Einreisende lockern

Taiwan will von Mitte nächsten Monats an die Quarantänepflicht bei der Einreise abschaffen. Ankömmlinge sollen sich dann nur noch sieben Tage lang selbst isolieren und testen. Wenn nötig, können sie vor die Tür gehen, sollen dann aber Maske tragen und Abstand halten. Der Plan soll ab 13. Oktober gelten, wenn wöchentlich wieder 150.000 Reisende ins Land gelassen werden, wie ein Regierungssprecher am Donnerstag in Taipeh mitteilte.

Die Regierung wolle die Vorbeugung gegen die Pandemie mit der Förderung des Wirtschaftswachstums, den sozialen Aktivitäten und dem internationalen Austausch ausbalancieren, sagte der Sprecher. Vorerst gilt aber noch weiter die Pflicht zu einem Antigen-Test am Flughafen und zu dreitägiger Quarantäne gefolgt von vier Tagen eigenem Gesundheitsmanagement. Mit Wirkung vom 29. September wird zunächst die Zahl der Einreisenden von 50.000 auf 60.000 erhöht.

Die demokratische Inselrepublik vermeldete allein am Donnerstag mehr als 40.000 neue Infektionen, darunter 258 importierte Fälle.

06.15 Uhr: Nach Corona-Krise weiterhin Probleme für Lauf-Veranstaltungen

Viele Lauf-Veranstaltungen in Deutschland haben weiterhin Probleme mit zurückgehenden Teilnehmerzahlen und sinkenden Budgets. Darauf hat der langjährige Renndirektor des Frankfurt-Marathons, Jo Schindler, hingewiesen. "Die Situation ist schon schwierig", sagte Schindler im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. "Alle haben einen Rückgang."

Den an diesem Sonntag stattfindenden Berlin-Marathon sieht Schindler indes "schon ein bisschen außen vor, weil die ein anderes Budget haben". In der Hauptstadt liegen für das 42,195 Kilometer lange Rennen mehr als 45.000 Meldungen vor, die dortigen Veranstalter sehen sich etwa auf dem Niveau von 2019 und damit vor der Corona-Krise.

Der Frankfurt-Marathon, bei dem auch kürzere Strecken angeboten werden, findet nach zweijähriger Pause am 30. Oktober erstmals wieder statt. Drei Wochen zuvor gibt es in Magdeburg ebenfalls einen Marathon und Rennen über kürzere Distanzen. Für die Veranstalter erklärte Ralf Eger mit Blick auf die Lage bei den Sponsoren: "Langjährige Partner sind nicht mehr existent." Für das kommende Jahr rechnet er auch angesichts der gesamten wirtschaftlichen Lage mit einer Erhöhung der Startgebühren. Auch in Magdeburg gab es diesmal weniger Anmeldungen als früher. Nach einst 6.000 sind es nun 4.500.

06.00 Uhr: 56.978 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz bei 281,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 281,4 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 264,6 gelegen (Vorwoche: 244,4; Vormonat: 282,2). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 56.978 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 46.514) und 106 Todesfälle (Vorwoche: 230) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.