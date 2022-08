Corona-Ticker: Omikron-Impfstoff-Zulassung nächste Woche

11.43 Uhr: Lufthansa für Abschaffung der Maskenpflicht an Bord

Die Lufthansa hat sich indirekt für ein Ende der in Deutschland geltenden Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Flugzeug ausgesprochen. "Wir setzen auf die Eigenverantwortung unserer Gäste. Passagiere sollen frei entscheiden können, ob sie eine Maske tragen möchten oder nicht", sagte Lufthansa-Vorständin Christina Foerster der "Bild". Die Luft an Bord von Flugzeugen werde besonders gereinigt. Deshalb seien strengere Regeln als für Restaurants oder Supermärkte schwer verständlich. Die meisten anderen Länder setzten bereits auf Freiwilligkeit, sodass der "deutsche Sonderweg" schwer erklärbar und durchsetzbar sei.

09.00 Uhr: Biontech rechnet mit schneller Zulassung für Omikron-Impfstoff

Biontech rechnet mit der Zulassung seines Corona-Varianten-Impfstoffes in der kommenden Woche und mit einer anschließend raschen Auslieferung. "Wir können sehr zeitnah ausliefern, hoffentlich ab Anfang September", sagte Biontech-Chef Ugur Sahin in einem vorab veröffentlichten Interview mit dem "Der Spiegel."

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte zuletzt für den 1. September eine Sondersitzung angekündigt, auf der Zulassungsanträge für Auffrischungsimpfungen gegen die Omikron-Variante des Virus besprochen werden sollen. Entsprechende Mittel will neben Biontech/Pfizer auch Moderna auf den Markt bringen. Großbritannien ließ Mitte des Monats als erstes Land den entsprechenden Moderna-Impfstoff zu.

08.45 Uhr: Kinobranche verkauft noch immer weniger Tickets

Die Kinobranche hat auch zu Beginn des dritten Pandemiejahres die Krise zu spüren bekommen. Im ersten Halbjahr wurden rund 33,2 Millionen Tickets in Deutschland verkauft, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) mitteilte. Das war zwar ein Vielfaches mehr als ein Jahr zuvor - damals hatten Filmtheater wegen des Coronavirus weitgehend geschlossen -, aber es sind noch immer weniger als vor der Pandemie.

Damals waren im ersten Halbjahr 2019 noch rund 53,7 Millionen Karten verkauft worden. Drei Jahre später sind es also rund 20 Millionen Tickets weniger gewesen. Das entspricht einem Minus von 38,1 Prozent. Die Branche machte mit 305,7 Millionen Euro auch weniger Umsatz als im Vergleichszeitraum 2019 (-33,8 Prozent).

08.22 Uhr: Nordkorea meldet erneut vier "Fieber"-Fälle

Zwei Wochen, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Corona-Pandemie für besiegt erklärt hatte, sind in dem international isolierten Land vier neue "Fieber"-Fälle aufgetreten. Die Erkrankungen seien am 23. August aus der an China angrenzenden Provinz Ryanggang gemeldet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

Nordkorea spricht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von "Fieber-Patienten", nicht von Corona-Patienten - offenbar aufgrund mangelnder Testkapazitäten.

05.01 Uhr: RKI registriert 49.201 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 271,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 271,3 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 275,3 gelegen (Vorwoche: 314,2; Vormonat: 664,9). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 49.201 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 58 685) und 116 Todesfälle (Vorwoche: 184) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.