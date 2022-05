Corona-Ticker: RKI registriert 58.719 Corona-Neuinfektionen

05.57 Uhr: Mann wegen Einbehaltung ungerechtfertigter Corona-Hilfen in Japan festgenommen

Nachdem er ungerechtfertigterweise Corona-Hilfen in Höhe von umgerechnet 340.000 Euro erhalten hat, ist ein junger Japaner festgenommen worden. Es bestehe Verdacht auf Computerbetrug, sagte ein Polizeisprecher in der Präfektur Yamaguchi der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Der Verdächtige hatte zuvor erklärt, das gesamte Geld in Online-Casinos verspielt zu haben. Die lokalen Behörden glauben ihm jedoch nicht. Der Mann hatte zuvor angeboten, seine Schulden beim Staat nach und nach abstottern. "Es tut mir sehr leid, dass ich es aufgebraucht habe", sagte der Mann laut seinem Anwalt. Sein Mandant habe das Geld komplett verspielt, sagte der Anwalt der Zeitung "Yomiuri Shimbun".

05.30 Uhr: Drosten und Wiesendanger vor Gericht - Woher stammt das Coronavirus?

Das Landgericht Hamburg befasst sich am Freitag mit dem Streit zwischen dem Berliner Virologen Christian Drosten und dem Hamburger Physiker und Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger über den Ursprung des Coronavirus. In der mündlichen Verhandlungen geht es um Äußerungen Wiesendangers in einem Interview des Magazins "Cicero", das am 2. Februar dieses Jahres unter der Überschrift: "Stammt das Coronavirus aus dem Labor? - Herr Drosten hat Politik und Medien in die Irre geführt" erschienen war. Wiesendanger warf darin dem Direktor des Instituts für Virologie an der Charité vor, die Gesellschaft über den Ursprung der Corona-Pandemie gezielt zu täuschen. Auch anderen internationalen Virologen, die von einem Ursprung des Virus aus dem Tierreich ausgehen, warf er bewusste Irreführung und Vertuschung vor. Nach Erscheinen des "Cicero"-Interviews hatte Drosten Wiesendanger abgemahnt und am 14. März dieses Jahres eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Hamburg erwirkt, wie ein Sprecher des Gerichts sagte. So dürfe der Nanowissenschaftler etwa die Behauptung, dass Drosten die Öffentlichkeit gezielt getäuscht habe, nicht wiederholen. Wiesendanger hat gegen die Verfügung Widerspruch eingelegt.

05.04 Uhr: RKI registriert 58.719 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 383,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 383,2 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 407,4 gelegen (Vorwoche: 502,4; Vormonat: 669,9). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 58.719 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 88 961 registrierte Ansteckungen) und 165 Todesfälle (Vorwoche: 197) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

05.00 Uhr: Urteil im Prozess gegen falschen Impfarzt erwartet

Im Prozess gegen einen falschen Impfarzt vor dem Landgericht Traunstein wird heute das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Theologen vor, mit gefälschter Approbation und ohne ärztliche Zulassung mehr als 300 Menschen in Oberbayern gegen Corona geimpft und bei Hunderten anderen die Impfung überwacht zu haben. Zum Prozessauftakt im Februar hatte der 50-Jährige die Vorwürfe der Anklage weitestgehend eingeräumt.

04.07 Uhr: Bundesverfassungsgericht urteilt über Impfpflicht in Pflege und Medizin

Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht am Donnerstag (09.30 Uhr) seine Entscheidung zur Corona-Impfpflicht in Pflege und Medizin. Insgesamt 46 Menschen, viele von ihnen selbst in Gesundheitsberufen beschäftigt, zogen mit einer Verfassungsbeschwerde nach Karlsruhe. Ihren Eilantrag zur vorläufigen Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht lehnte das Gericht im Februar ab. Damit konnte sie Mitte März in Kraft treten. Seitdem müssen die Beschäftigten in Gesundheitsberufen nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. (Az. 1 BvR 2649/21). Nun folgt die endgültige Entscheidung.

01.23 Uhr: Nordkorea meldet 262.270 neue Fälle von "Fieber"

Nordkorea meldet laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA innerhalb von 24 Stunden mindestens 262.270 neue Fälle von Fieber und ein weiteres Todesopfer. Damit steigt die Zahl der Ansteckungen offiziellen Angaben zufolge auf 1.978.230. Seit Bekanntwerden der Pandemie in dem abgeschotteten Land sind insgesamt 63 Todesfälle verzeichnet. Es gibt keine offizielle Bestätigung, ob die Erkrankten mit dem Coronavirus infiziert sind, da das Land nur über sehr wenige Test-Kapazitäten verfügt. Nordkorea hatte vor einer Woche den Ausbruch der Infektionskrankheit bestätigt und einen landesweiten Lockdown verhängt.

00.25 Uhr: US-Gesundheitsminister in Berlin positiv auf Corona getestet

US-Gesundheitsminister Xavier Becerra ist bei einem Deutschlandbesuch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er sei vollständig geimpft sowie geboostert und verspüre milde Symptome, teilte Ministeriumssprecherin Sarah Lovenheim mit. Demnach fiel ein Test bei Becerra am Mittwoch in Berlin positiv aus. Der Minister werde in Selbstisolation in der deutschen Hauptstadt weiterarbeiten. Dort sollte Becerra am Donnerstag und Freitag an einem Treffen mit Amtskollegen der Gruppe der sieben führenden Industrienationen teilnehmen, bei dem Lektionen aus der Corona-Pandemie sowie mögliche Schutzmaßnahmen für Risikogruppen und Ungeimpfte erörtert werden sollen.

Am Dienstag hatte sich Becerra mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) getroffen, auch mit Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, kam der US-Gesundheitsminister zusammen.