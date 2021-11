Corona-Ticker: AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel Corona-positiv

14.37 Uhr: Söder will 2G flächendeckend in Deutschland und Boosterimpfung nach fünf Monaten

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder spricht sich für eine flächendeckende 2G-Regelung in Deutschland aus. Das, was der Bund jetzt mache, reiche nicht, sagt er. "Man kann bei einem stürmischen Winter nicht mit Sommerreifen fahren." Am Arbeitsplatz müssten 3G-Regelungen umgesetzt werden. Zudem sei eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nötig.

Er spricht sich zudem für eine verstärkte Impfkampagne aus. "Ich werte es als positives Signal, wenn es wieder Schlangen vor den Impfzentren gibt", sagt er. Zudem sei es ein positives Signal, dass inzwischen das gesamte bayerische Kabinett geimpft sei. "Ich appelliere nochmal dringend, dass es im Fußball genauso ist." Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger hat sich inzwischen impfen lassen.

Außerdem wünscht er sich für einen besseren Schutz vor Impfdurchbrüchen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die sogenannten Boosterimpfungen bereits nach fünf Monaten. Man sehe an den Erfahrungen mit den Auffrischungsimpfungen in Israel, "dass Booster Entlastung gebracht haben", sagte der CSU-Chef am Donnerstag nach Beratungen über die Corona-Situation in den bayerischen Krankenhäusern und insbesondere auf den Intensivstationen in München.