Corona-Mutationen in Tirol: Ausreise zunächst nur noch mit Test

Österreich verhängt im Kampf gegen eine Ausbreitung der Corona-Mutationen nun doch schärfere Maßnahmen in Tirol. Aus dem Bundesland sei - von Osttirol abgesehen - vom kommenden Freitag an für zehn Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Corona-Test möglich, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag in Wien.

Warum die Maßnahme erst ab Freitag gilt

Das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Nicht betroffen von der Testpflicht ist Osttirol. "Das ist eine zeitlich befristete, aber notwendige Maßnahme, um die Ausbreitung so gut wie möglich zu verhindern", sagte Kurz. In Tirol gibt es derzeit laut Angaben des Kanzleramts insgesamt 400 Verdachtsfälle auf die südafrikanische Variante. 293 Fälle sind bereits bestätigt.

Auf die Frage, warum die Maßnahme erst ab Freitag gilt, erklärte Kurz, Hektik und Chaos vermeiden zu wollen. Er lehne Vergleiche mit Ischgl ab, weil es jetzt keine Urlauber gebe.