Corona: Merkel kritisiert Länder - Söder warnt vor Skiurlaub

Länder bereiten offenbar eigenes Papier vor

Die Länder erarbeiten laut einem dpa-Bericht für nächste Woche nun einen eigenen Vorschlag für die weitere Anti-Corona-Strategie bis Silvester. Ziel sei, am kommenden Montag eine gemeinsame Beschlussvorlage abzustimmen, zitierte die Nachrichtenagentur aus Kreisen des Berliner Senats. Diese könne dann am nächsten Tag mit dem Bund beraten und gegebenenfalls weiterentwickelt werden, bevor die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten am Mittwoch (25. November) dann über weitere Beschlüsse sprechen.

Brinkhaus: Menschen erwarten Planungssicherheit

Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) mahnte für nächste Woche eine Strategie bis ins neue Jahr hinein an. Seine Fraktion habe die "Erwartungshaltung, dass wir in der nächsten Woche dann auch eine Planungssicherheit kriegen, die uns in den Dezember und in den Januar hinein trägt". Er zeigte zwar Verständnis dafür, dass die Landesregierungen weitreichende Beschlüsse auf nächste Woche verschoben haben, betonte aber: "Die Menschen in diesem Land erwarten zu Recht, dass sie auch eine Planungssicherheit haben, wie es bis Weihnachten weitergeht."

Nach Meinung des Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, müssen nächste Woche weitere einschränkende Maßnahmen beschlossen werden. Es sei jetzt schon absehbar, dass mit den bisherigen Auflagen das Ziel nicht erreicht werden könne, die Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) auf 50 zu drücken.

SPD verärgert, Grüne kritisieren Chaos

Deutliche Kritik am Vorgehen des Kanzleramts kam vom Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider. Die Vorbereitung der Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten durch das Kanzleramt sei suboptimal gewesen, sagte er und kritisierte die am Vorabend verschickte Beschlussvorlage. Darin habe sich die Bundesregierung ohne Rücksprache in Fragen der Schulpolitik eingemischt, die Ländersache sei: "Ein Verfahren, das wir missbilligen", sagte Schneider. Er lobte die deutliche Veränderung des Papiers durch die Ministerpräsidenten.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter beklagte, der Bund-Länder-Gipfel habe Chaos verbreitet. Er kritisierte in diesem Zusammenhang Merkel und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU). "Damit untergraben sie die wichtigste Ressource, die wir im Moment im Kampf gegen die Pandemie haben, und das ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Maßnahmen."

(Mit Material von dpa, AFP und Reuters)