Spahn dämpft Hoffnung auf schnelles Ende der Corona-Maßnahmen

Wenn allen Erwachsenen ein Impfangebot gemacht worden ist, könnten Masken und sonstige Auflagen fallen - so eine Aussage von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

Sein Kabinettskollege, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) widerspricht: Solche Forderungen stifteten nur Verwirrung, so der CDU-Politiker heute im Deutschlandfunk. Alles hänge von der Impfquote ab.

Spahn: Wachsende Gefahr für Ungeimpfte

Spahn verwies darauf, dass dann viele Menschen noch nicht ihre Zweitimpfung bekommen und damit auch keinen vollen Schutz etwa gegen die Delta-Virus-Variante hätten. "Wer nicht geimpft ist in Herbst und Winter, wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit infizieren." Entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) wirbt Spahn daher weiter für eine Impfung junger Menschen ab 12 Jahren.

Auch sonst gehen von der Politik derzeit uneinheitliche Signale aus. Während etwa die Reisebeschränkungen für fünf europäische Nachbarländer gerade gelockert werden, wurden Klassik-Open-Air-Konzerte zuletzt untersagt. Und um Luftfilter an Schulen wird quer durch die politischen Lager gestritten.

Auch Scholz und Lambrecht gegen Maas' Forderung

Gegenwind erhält Maas nicht nur von der Union, sondern auch aus seiner eigenen Partei: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass Masken und konsequentes Testen als Vorsichtsmaßnahme weiter eine Rolle spielen würden.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnte gegenüber der Funke-Mediengruppe eine Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen ebenfalls vorerst ab. "Auch eine Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Weitergabe des Virus, wie sich zuletzt an der Ausbreitung der Delta-Variante in einigen Ländern gezeigt hat."

Leicht steigende Zahlen in Deutschland - massiver Anstieg in Großbritannien

Das Robert-Koch-Institut (RKI) registrierte 985 neue Corona-Infektionen - das sind 177 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 5,1 von 4,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 48 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Auch einige andere europäische Länder - vor allem Großbritannien, aber auch Portugal - verzeichnen wieder steigende Infektionszahlen, weil sich einerseits die ansteckendere Delta-Virus-Variante ausbreitet und andererseits überall Corona-Auflagen zurückgenommen wurden.

Weniger Intensivpatienten in den Krankenhäusern

Bei einem steigenden Anteil von Voll-Geimpften füllen sich die Krankenhäuser aber nicht in dem Tempo mit Erkrankten wie auf den Höhepunkten vorangegangener Corona-Wellen. In Deutschland war die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Corona-Intensivpatienten am Dienstag auf 506 gefallen.