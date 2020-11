Corona-Maßnahmen: Intensivbetten möglichst leer halten

An Tag zwei des neuen Teil-Lockdowns geht Gesundheitsminister Jens Spahn in die Erklärungsoffensive. Neben Wissenschaftlern kommen in Berlin auch Vertreter der Intensivmediziner zu Wort, für die die vielen neuen Corona-Infektionen nicht nur Zahlen sind.

Infektionen verhindern

"Wir werden die Welle immer wieder brechen müssen", sagte die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung. Das Virus werde immer wieder zu Situationen wie diesen führen. Die Wissenschaftlerin bewertete die neuen Maßnahmen als richtig, denn es seien zwar noch viele Intensivbetten frei, aber das Ziel müsse sein, diese gar nicht erst zu füllen. Die beste Strategie sei, die Infektionen zu verhindern. "Ich sage ja auch nicht, wir brauchen keinen Anschnallgurt mehr, weil unsere Chirurgen es mittlerweile echt gut drauf haben, Leute wieder zusammenzuflicken", sagte Brinkmann.

Mangelndes Pflegepersonal größtes Problem

Besonders die Intensivmediziner schlagen erneut Alarm. In vielen Kliniken arbeiteten die Pflegekräfte schon wieder am Limit, sagte Uwe Janssens, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Zwar gebe es auf den Intensivstationen noch freie Betten, aber das größte Problem sei das fehlende Personal, das die schweren Verläufe behandeln könne. Allein in den letzten zwei Wochen hat sich die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen laut Gesundheitsministerium verdreifacht. Und die Mediziner erwarten noch mehr: "Von der Ansteckung bis zum Krankenhauseintritt vergehen einige Tage", sagte der Vize-Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade. Von den aktuell hohen Infektionsfällen würden in etwa acht bis zehn Tagen viele Intensivpatienten dazukommen.

Krankenhäuser müssen in Notbetrieb übergehen

DIVI-Chef Janssens sagte, die Krankenhäuser, die schon Engpässe spürten, müssten jetzt wieder in den Notbetrieb einsteigen. Das bedeutet, dass sie die Behandlungen in anderen Stationen herunterfahren werder. Planbare Operationen werden dann verschoben und das Personal wird auf die Intensivstationen konzentriert. Für die Krankenhäuser bedeutet dieser Notbetrieb unter Umständen Einnahmeausfälle, weil andere Behandlungen nicht gemacht werden können.

Einnahmeausfälle sollen kompensiert werden

Der Gesundheitsminister sicherte den Kliniken Unterstützung zu. "Keine Klinik soll wegen Corona nachträglich benachteiligt sein", sagt Spahn. Konkrete Angaben zu den Hilfen machte er noch nicht. Darüber werde noch mit den Bundesländern beraten. Man werde sich aber auf Werkzeuge aus dem Frühjahr beziehen. Damals bekamen die Kliniken pauschale Ausgleichszahlungen für freigehaltene Betten.

RKI: Nicht alle Menschen mit Erkältungssymptomen testen

Das RKI hat mit Blick auf den Winter seine Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte angepasst, wann sie testen sollen. "Je höher die Fallzahlen, desto schwieriger wird es, alle Menschen zu testen", sagte der RKI-Vize Schaade. Und im Winter gebe es auch unabhängig von Corona mehr Infektionen. "Um alle Personen mit Erkältungssymptomen zu testen, müssten wir wöchentlich mehr als drei Millionen Tests durchführen", sagte Schaade.

RKI passt Testempfehlungen an

In Zukunft sollten deshalb nur Menschen mit Symptomen wie schwerem Husten, Atemnot und Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns getestet werden. Außerdem vorrangig solche, die zur Risikogruppe gehörten. Drittens soll bei der Anordnung eines Tests auch die Wahrscheinlichkeit beachtet werden, ob eine Person dem Virus ausgesetzt war.

Menschen, die Erkältungssymptome oder Kontakt mit einer infizierten Person hatten, aber nicht getestet werden können, forderte Schaade auf, sich fünf Tage am besten selbst in Isolation zu begeben und abzuwarten, ob Symptome hinzukämen. Nach zwei Tagen ohne Symptome könne die Quarantäne wieder beendet werden.