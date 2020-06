Corona-Maßnahmen: Das Ende des Flickenteppichs?

Flickenteppiche kommen in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Muster daher. Allen ist gemein, dass sie den Raum nicht immer hübscher, aber den Aufenthalt in demselben meist angenehmer machen. Das gilt so ähnlich auch für Corona-Maßnahmen: unangenehm, aber hilfreich. Hierbei scheint der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Vorliebe für weiß-blaue Modelle zu haben, die möglichst deutschlandweit ausgerollt werden. Varianten mit bis zu 16 unterschiedlichen Mustern scheinen seinen Geschmack nicht zu treffen. Dann warnt er vor Unübersichtlichkeit. Es dürfe kein "extremer Flickenteppich" entstehen, sagte er zuletzt am Dienstag in München.

"Eine gemeinsame Basis"

Bei der Konferenz der Ministerpräsidenten in Berlin gab es daher einen erneuten Versuch, die Maßnahmen etwas anzugleichen, bzw. in Söders Worten unmittelbar vor Beginn der Konferenz: "Wir wollen versuchen, soweit wie möglich eine gemeinsame Basis zu haben, die Länder untereinander, aber auch mit dem Bund."

Das letzte Mal, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs persönlich zusammengekommen ist, war am 12. März, seitdem wurde nur in Videoschalten gemeinsam beraten. Die Erwartungen an das Treffen waren dementsprechend hoch. Im Anschluss lobte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die gute Zusammenarbeit. Söder sagte: "Es eint uns, dass es ohne Vernunft nicht geht. Erleichterung ja, aber mit Umsicht und Köpfchen." Die Grundregeln zu den Kontaktbeschränkungen müssten weiter gelten für die nächsten Monate. Es sei dabei aber auch wichtig, dass sie unterschiedlich streng ausgelegt werden könnten.

Was jetzt überall gilt:

Mindestabstand und Maskenpflicht

Es bleibt bei einem Abstandsgebot von 1,5 Metern und einer Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen. "Solange es kein Medikament gibt, solange es keinen Impfstoff gibt, müssen wir mit der Pandemie leben", sagte Merkel. Das seien die Basismaßnahmen.

Notbremse

Es bleibt bei der sogenannten "Notbremse": Alle Länder müssen sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort ein Beschränkungskonzept umgesetzt und das Robert Koch-Institut informiert wird.

Großveranstaltungen

Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, wie Volks- und Straßenfeste oder Kirmesveranstaltungen bleiben wegen der Corona-Pandemie bis mindestens Ende Oktober verboten – kein Oktoberfest in diesem Jahr. Bisher galt die zeitliche Begrenzung für das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August.

Schulen und Kitas

Nach den Sommerferien soll in den Schulen wieder der Regelbetrieb aufgenommen werden. Auch die Kinderbetreuung soll wieder zurück zur Normalität. Wie der volle Schulbetrieb dann organisiert werden soll, darüber werden an diesem Donnerstag die Kultusminister der Länder in einer Schaltkonferenz beraten. "Alle sind sich einig, wir brauchen wieder einen regulären Schulbetrieb", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Kontaktbeschränkungen

Bundesweit feste Regeln für die Zahl der Kontakte bei Treffen im öffentlichen Raum - etwa die Beschränkung auf Personen aus zwei Haushalten - soll es nicht geben. Bürgerinnen und Bürger werden aber weiter mindestens angehalten, nähere und längere Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Wo die Möglichkeit bestehe, sollen Zusammenkünfte vorzugsweise im Freien abgehalten werden.

Hier bleibt es bei dem Flickenteppich. In Bayern gilt: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist künftig in der Familie sowie mit Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstands oder in einer Gruppe von bis zu zehn Personen gestattet. Die Zehn-Personen-Regel gilt in den meisten Ländern, aber eben nicht in allen.

Im Unterschied zu vorher, werden die individuellen Regelungen explizit erlaubt: Die Länder sind laut Beschluss "weiterhin bestrebt, in eigener Verantwortung" Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen zurückzunehmen oder abzumildern, "soweit die epidemiologische Beurteilung und das Infektionsgeschehen dies zulassen", heißt es in dem gemeinsamen Papier. Damit bleibt es etwa für die Gastronomie, den Hotel- und Ferienhausbereich, den Kulturbetrieb und die religiösen Gemeinschaften beim individuellen Vorgehen der Bundesländer und den bayerischen Besonderheiten, die da sind:

In Bayern:

Bars und Kneipen bleiben geschlossen. Ähnlich strenge Regeln gelten nur in Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen.

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bleiben verboten. Gleiches gilt in Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. In Bayern dürfen seit 15. Juni jedoch kleinere Kulturveranstaltungen wie Konzerte mit bis zu 50 Teilnehmern stattfinden, ab Montag wird die Grenze auf 100 angehoben. Auch Gottesdienste sind – unter Einhaltung von Hygienevorschriften – erlaubt.

Die Hochschulen bleiben zu. Wer eine Uni-Veranstaltung besuchen will, sollte auch nicht in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz oder Thüringen eingeschrieben sein. Eine Regelung für das Wintersemester steht weiterhin aus.

Bußgelder

Verstöße gegen die Auflagen werden nach wie vor sehr unterschiedlich gehandhabt. Die höchsten Bußgelder können in Bayern verhängt werden. Bei fehlendem Mund-Nase-Schutz werden 150 Euro fällig. Für Ladenbesitzer, die nicht sicherstellen, dass ihr Verkaufspersonal einen Schutz trägt oder durch transparente Schutzwände geschützt ist, sind sogar 5.000 Euro Bußgeld möglich. In Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt werden gar keine Geldstrafen verhängt. In Berlin wird nur bestraft, wer beim Friseurbesuch die Hygienevorschriften nicht einhält.

Teststrategie

Nach der bereits gestern vorgestellten neuen Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums sind Testungen jetzt in einem breiteren Maße möglich als bisher. Auch im Beschluss der Länderchefs wird eine "deutschlandweite Strategie" erwähnt, bei der es gelte, insbesondere vulnerable Personengruppen gezielt zu testen. Söder sagt: "Öffnung muss zusammen gehen mit mehr Testung." In Bayern werde es eine, in Söders Worten, "24-Stunden-Garantie" bei Personen mit Symptomen geben und eine "Jedermann-Garantie", für jeden der getestet werden will, die garantiert, dass er auch getestet werden kann. Ausgebaut werden sollen zudem die freiwilligen Testungen für bestimmte Berufsgruppen und Personengruppen. Gemeint sind unter anderem Erzieher, Polizisten und Pflegeheimbewohner.