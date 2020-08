Bundesregierung will offenbar Verschärfung der Corona-Maßnahmen

Bleibt die Testpflicht für Reise-Rückkehrer und wird es bundeseinheitliche Regelungen für private Feiern geben? Es wird kein einfaches virtuelles Treffen, das die Bundeskanzlerin moderieren muss. Das Ziel: möglichst einheitliche Corona-Regeln, die für alle Bürger im Land nachvollziehbar sind.

Bundesregierung will Verschärfung der Corona-Maßnahmen

Der Bund plant dabei offenbar strenge Auflagen. So steht es jedenfalls in einer Beschlussvorlage, die der Deutschen Presseagentur vorliegt.

Danach ist konkret geplant:

Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals oder Dorf-Schützenfeste sollen bis mindestens 31. Dezember 2020 verboten bleiben. Ausnahmen könne es in Regionen mit sehr geringen Infektionszahlen geben, wenn sichergestellt sei, dass die Teilnehmer ausschließlich aus dieser Region oder aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Entwicklungen kommen.

Das Verbot größerer Sportveranstaltungen bedeutet auch, dass der Fußball und andere Sportarten zumindest bis Jahresende ohne Zuschauer auskommen müssen. Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer allerdings dafür plädiert, bei Spielen der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga wieder Fans in begrenztem Umfang zuzulassen.

An privaten Feiern sollen nach Vorstellung der Bundesregierung wegen der Corona-Pandemie bis auf weiteres nur noch maximal 25 Menschen teilnehmen können.

Verstöße gegen die Maskenpflicht sollen künftig generell mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro geahndet werden. "Alle Länder werden das Mindestbußgeld für Verstöße gegen die Maskenpflicht auf mindestens 50 Euro festlegen", heißt es in der Vorlage. Die Maskenpflicht müsse "von den Ordnungsbehörden konsequent kontrolliert und sanktioniert werden".

Die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten sollen am Ende der Sommerferien aller Bundesländer mit dem 15. September beendet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten in jedem Fall verpflichtet seien, sich unverzüglich für 14 Tage nach ihrer Einreise in Quarantäne zu begeben.

Bislang herrscht Uneinigkeit zwischen den Ländern

Bei vielen Punkten scheint eine Einigung schwierig. So hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) klargemacht, dass er an der Testpflicht festhalten will. Und auch bei privaten Festen und Veranstaltungen gehen die Meinungen auseinander. Viele Ministerpräsidenten aus den westlichen Bundesländern wollen eine bundesweit einheitliche Linie, und Feste möglichst klein halten. Die Ostdeutschen Ministerpräsidenten pochen dagegen auf Eigenständigkeit - angesichts niedriger Infektionszahlen.

Gleiches gilt bei den Bußgelder: In Brandenburg etwa kostet es gar nichts, wenn man ohne Maske erwischt wird, wo man eine tragen sollte. Rheinland-Pfalz hat das Bußgeld auf 50 Euro erhöht. Und in Bayern drohen jetzt Bußgelder in Höhe von 250 Euro.