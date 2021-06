Rechnungshof kritisiert Kostenexplosion bei Maskenbeschaffung

Dass die Lage schwierig, der Zeitdruck bei den Handelnden groß war, stellt der Bundesrechnungshof keineswegs in Abrede: Es sei darum gegangen, eine "Notlage bei der Versorgung im Gesundheitswesen abzuwenden", so die Kontrollinstanz in ihrem Prüfbericht an den Bundestag. Dann aber folgt harsche Kritik - und das, obwohl die Bereicherungsvorwürfe gegen Abgeordnete der Unionsfraktion gar nicht Thema des Berichts waren; diese Affäre wird möglicherweise demnächst durch einen Untersuchungsausschuss weiter durchleuchtet.

Jahresbedarf bei Weitem überschätzt

Dem Bundesrechnungshof geht es um die Planung und organisatorische Abwicklung von Maskenbeschaffung und Lagerhaltung und deren finanzielle Folgen. Gerügt wird das "Fehlen einer systematischen Mengensteuerung". Die aus einer "massiven Überbeschaffung resultierenden Lagerbestände" und die aufgewendeten Haushaltsmittel und Personalkapazitäten seien "nicht wirtschaftlich für eine wirksame Pandemiebekämpfung eingesetzt" worden.

Die Gesamtmenge aus allen Beschaffungswegen übersteige mit 5,8 Milliarden Schutzmasken selbst einen vom Bundesgesundheitsministerium "auf der Grundlage sachfremder Annahmen" berechneten Jahresbedarf von 4,7 Milliarden Masken noch um 23 Prozent, heißt es in dem Bericht, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert.

Unzureichende Kommunikation zwischen Bund und Ländern

Ein Grund für die Überbeschaffung: Die Beschaffung sei anhand von Listen und Datenbanken zentral geplant und überwacht worden. Erst bei der Verteilung habe sich dann herausgestellt, dass die Länder selbst Masken beschafft hatten und nur geringere Mengen abnehmen wollten.

Weitere Kosten befürchtet

Der Bundesrechnungshof forderte das Gesundheitsministerium auf, umgehend eine "zeitnahe Verteilung qualitätsgeprüfter und einsetzbarer Lagerbestände zur Pandemiebekämpfung zu prüfen" - auch deshalb, weil nach Ablauf des Verfallsdatums weitere Ausgaben für die Entsorgung anfallen würden.

Zudem könnten die Kosten von bislang 320 Millionen Euro für Transport, Lagerung, Qualitätsprüfungen und externe Beratung durch Rechtsstreitigkeiten weiter ansteigen.

"Apothekenpreise" für FFP2-Masken

Schon in der vergangener Woche hatten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" über Auflistungen des Bundesrechnungshofs berichtet, die nahelegen, dass die Apotheken für die Ausgabe von Gratis-Masken eine unverhältnismäßig hohe Entschädigung durch das Bundesgesundheitsministerium bekommen haben.

Die Apotheken erhielten demnach für jede abgegebene FFP2-Maske zunächst sechs Euro, ab Februar 2021 dann 3,90 Euro - obwohl eine Preisanalyse des Spahn-Ministeriums schon im November ergeben hatte, dass "Schutzmasken mit nachweislicher Zertifizierung zu einem durchschnittlichen Preis von 1,62 Euro erhältlich waren".

Mit Material der dpa