Corona-Lockerungen: Das gilt jetzt in Bayern

Das gesellschaftliche Leben in Bayern wird weiter hochgefahren: Die Außengastronomie und Biergärten können unter Auflagen öffnen, und weitere Schüler kehren an die Schulen zurück. Die Maskenpflicht gilt nach wie vor in Geschäften und im Nahverkehr.