Corona-Lockerungen: Die Trippelschritte der Bundesregierung

Merkel: "Eine Strategie, ein Ziel"

Könnte also gut sein, dass Bayern hier einen strengeren Weg geht als andere Bundesländer. Etwa, dass nur eine bestimmte Anzahl von Kindern auf dem Spielplatz sein dürfen. Das ist aber auch der einzige Dissens oder eher die einzige etwas unterschiedliche Vorstellung. Die anderen Beschlüsse sind klar, aber eben auch nicht die großen Entscheidungen. Kanzlerin Merkel spricht von einem "Zwischenschritt". Bund und Länder haben eine Strategie und ein Ziel, so das Signal.

Söder über Merkel: "Stimme der Vernunft"

Merkel und die zuständigen Bundesminister hatten am Vormittag im sogenannten Corona-Kabinett beraten und Vorschläge für die Videoschaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten erarbeitet. Gottesdienste und Gebetsversammlungen wird es auch bald wieder geben können. Das gilt auch für besondere religiöse Feste, zum Beispiel Taufen und Hochzeiten, allerdings nur in kleinem Kreis. Die Kanzlerin mahnt da aber zur Vorsicht: "Wir müssen jedes Mal vorsichtig auf die Gesamtlage blicken". Sie trage die Verantwortung, dass es keinen Rückfall in eine schwierigere Phase gebe.

Ministerpräsident Söder ist voll des Lobes: "Danke auch der Bundeskanzlerin, die da auch tatsächlich die internationale Stimme der Vernunft ist". Dahinter steckt eine Philosophie. Lieber vorsichtig und langsamer öffnen, als die ein oder andere Schule, das Geschäft oder den Spielplatz wieder schließen zu müssen. Da sind sich Söder und Merkel einig.

Vorerst keine Bundesliga

Mehr Geduld brauchen dagegen alle, die klare Signale wollen bei Schulen und Kitas, für die Gastronomie oder für größere Sportveranstaltungen. Bundesliga-Fußball mit Publikum wird es nach jetzigem Stand bis zum 31. August nicht geben. Das wird auch für Volksfeste und Konzerte gelten.

Weitere Entscheidungen am 6. Mai

Wie eine weitere Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten und wie eine Wiederaufnahme von Sportveranstaltungen aussehen könnte, darüber wird beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 6. Mai beraten werden. Kanzleramtschef Helge Braun hatte im Vorfeld angedeutet, jetzt sei es zu früh, über nächste Lockerungsschritte nachzudenken. Zunächst müsse die weitere Entwicklung der Corona-Infektionszahlen abgewartet werden.