Lockdown-Verlängerung mit Perspektive?

Bund und Länder beraten am Mittwoch über die Corona-Beschränkungen. In Länder-Kreisen gilt es als "höchstwahrscheinlich", dass die derzeit gesetzte Frist für die geltenden Anti-Corona-Maßnahmen auf Monatsende verlegt wird. Grund ist auch die Furcht vor den neuen Virus-Mutationen.

Kanzlerin Angela Merkel ließ im CDU-Präsidium durchblicken, dass sie stark dafür ist, die Infektionszahlen noch zwei Wochen lang zu drücken. "Die zweite Welle der Pandemie ist gebrochen, aber sie ist natürlich noch nicht zu Ende", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Wir können Erfolge auch wieder zunichte machen, wenn es nicht gelingt, die Infektionen in Deutschland nach unten zu drücken", kommentierte Seibert die Forderungen nach Lockerungen der Restriktionen.

Perspektive für Schulen und Kitas

Gleichzeitig könnten die Beratungen von Bund und Ländern einen Perspektivplan für Schulen und Kitas hervorbringen. Diese stünden auf der Öffnungsrangliste ganz oben, das hatten Bundesregierung und Länderchefs immer wieder betont.

In Bayern sollen die Schulen erst am Freitag definitive Anweisungen bekommen, wie es ab Montag weitergeht: Kultusminister Michael Piazolo hofft zwar auf mehr Präsenzunterricht, verweist aber auf darauf, dass er die Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch, des bayerischen Kabinetts am Donnerstag sowie die Abstimmung im Landtag am Freitag abwarten müsse. Eigentlich hätten nächste Woche in Bayern Faschingsferien sein sollen, sie waren im Januar gestrichen worden - unter anderem mit dem Argument, mehr Zeit für Präsenzunterricht haben zu wollen.

Wirtschaft fordert Perspektive

Derweil werden auch in der Wirtschaft die Forderungen nach einer Perspektive lauter. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger betonte, dass es bei einer Fortführung der Restriktionen zugleich auch auch "endlich ein klares und regelbasiertes Öffnungsszenario" geben müsse. In der deutschen Wirtschaft sei es "kurz vor zwölf", warnte Dulger. Das Land stehe vor "entscheidenden Wochen, die unsere Zukunft und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit bestimmen werden".

Auch das Gastronomie- und Hotelgewerbe verlangt konkrete Öffnungsperspektiven. "Die Verzweiflung ist groß. Es fehlt die Perspektive", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges. Viele Betriebe der Branche wüssten nicht mehr, wie sie Pacht und Gehälter bezahlen sollten.

Friseure hoffen auf Öffnung

Über die Öffnung von Friseurläden wird schon seit einigen Wochen diskutiert. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hofft nun darauf, dass die Läden des Gewerbes bereits am Montag wieder öffnen dürfen. "Die 240.000 Friseure in Deutschland hoffen auf den Re-Start des Friseurhandwerks zum 15. Februar", sagte Verbandspräsident Harald Esser. Auch der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler) erneuerte auf Bayern 2 seine Forderung nach Öffnungsmöglichkeiten und erwähnte dabei die Friseurläden: "Schule, Kitas, Friseure - das sind Dinge, die naheliegend sind."

Nächtliche Ausgangssperre auf dem Prüfstand

Nachdem der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg die landesweiten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gekippt hat, stehen diese auch in Bayern auf dem Prüfstand. In Baden-Württemberg gaben die Richter dem Eilantrag statt, da die pauschale Regelung wegen der erheblich verbesserten Pandemielage nicht mehr angemessen sei. Auch beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gibt es nach Angaben einer Sprecherin derzeit zwei Eilanträge gegen die nächtliche Ausgangssperre im gesamten Freistaat. "Wann über diese entschieden wird, ist derzeit noch nicht absehbar", teilte sie mit.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte das Festhalten an der nächtlichen Ausgangssperre in den vergangenen Tagen mehrfach in Frage gestellt. FDP-Fraktionschef Martin Hagen kündigte sogar an, gerichtlich gegen "diese massive Grundrechtseinschränkung" vorzugehen, sollte die Staatsregierung die landesweite Ausgangssperre nicht zum 14. Februar auslaufen lassen. "Das Urteil bestätigt unsere Einschätzung, dass pauschale Ausgangssperren angesichts der deutlich gesunkenen Infektionszahlen nicht mehr angemessen sind. Das gilt auch für Bayern."

Holetschek verteidigt Ausgangssperre

Zur Vorsicht mahnt dagegen der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek von der CSU. Die sinkenden Infektionszahlen seien gerade auch Erfolg der nächtlichen Ausgangssperre, die ja Mobilität und Kontakte verhindert.

In Bayern liegt die Sieben-Tages-Inzidenz - also die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieses Zeitraums - derzeit knapp unter 75. Das Ziel von Bund und Ländern die Sieben-Tages-Inzidenz auf unter 50 zu drücken, ist allerdings noch nicht erreicht. Zudem ist die Lage durch die neuen Formen des Virus komplizierter geworden.