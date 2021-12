Corona-Lockdown in Österreich geht fast überall zu Ende

Manche haben ein stilles Leuchten in den Augen - nach diesen vielen langen, dunklen Tagen. Nein, nicht wegen Weihnachten. Sie haben Burgtheater-Karten - zum Beispiel. Theater, Kino, Oper, das geht jetzt wieder in Wien. Und nicht nur da. Genervt, aber halbwegs geduldig hat sich die Mehrheit der Wiener - das sind die Geimpften und Genesenen - noch den zornigen Zug der 44.000 angesehen, die am Vorabend des Re-Opening gegen die kommende Impfpflicht in Österreich demonstriert haben.

Impfgegner stören letzten Lockdown-Bummel

Angeführt vom Rechtspopulisten und FPÖ-Chef Herbert Kickl, der sich heute im ORF-Radio anhören musste, er habe mittlerweile Blut an den Händen, weil zu viele Ungeimpfte wie er Intensivbetten in den Krankenhäusern belegten und weil deshalb lebenswichtige Operationen verschoben werden müssten. Österreichs ÖVP-Tourismus-Ministerin Elisabeth Köstinger hat ihm das hingerieben. Kickl keilte auf der Demonstration mit Kraftausdrücken zurück. Die geimpften und genesenen Wiener fühlten sich gestört, beim Schaufenster-Sichten in der Kärntner-Straße, für die Weihnachtseinkäufe, die jetzt wieder möglich sind.

Flickenteppich: Neun Länder, fünf Extrawürste

Die Zentralregierung in Wien definiert nur die Unterkante. Auch Österreich denkt föderal. Für die Wiedereröffnung nach dem Lockdown heißt das: Neun österreichische Bundesländer gehen fünf unterschiedliche Wege. Jede Landesregierung kann schärfere Regeln verordnen.

Klingt vernünftig: Länder mit höheren Inzidenzzahlen könnten dann vorsichtiger öffnen. Tun sie aber nicht. Im Gegenteil. Ausgerechnet die beiden österreichischen Bundesländer mit den höchsten Inzidenzzahlen, Vorarlberg (693 am 11.12.2021) und Tirol (457 am 11.12.2021) geben sich mit dem zufrieden, was die Bundesregierung vorgibt. Sie öffnen mit am weitesten und ab sofort: Wirtshäuser, Hotels, Kultur, komplett. Halt nur für "G2" (Geimpfte und Genesene), im Lokal nur mit festem Sitzplatz, Sperrstunde 23 Uhr, in den Geschäften nur mit FFP2-Maske. Das ist die zentral definierte Unterkante.

Das Problem: Kotelett statt Wiener Schnitzel

Warum sind Tirol und Vorarlberg nicht vorsichtiger? Könnte das etwas mit den Skitouristen zu tun haben? Die Wiener Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) stärkt ihren beiden Parteifreunden, den Landeshauptmännern Günther Platter (ÖVP-Tirol) und Markus Wallner (ÖVP-Vorarlberg) jedenfalls den Rücken und stellt gleichzeitig klar: Die kommende Wintersaison wird nicht wieder ausfallen.

Das Problem ist Österreichs Landkarte. Was vom Habsburger Kaiserreich übrigblieb im Lauf der Jahrhunderte sieht bedauerlicherweise nicht aus wie ein wohlgeformtes Wiener Schnitzel, sondern eher wie ein grobes Kotelett. Und am Ende des Knochens - auf der Landkarte ganz links - regiert ÖVP-Mann Markus Wallner das Bundesland Vorarlberg und merkt an: "Das Virus kennt keine nationalen Grenzen." Seine Nachbarn rund um den Bodensee sind Deutschland, die Schweiz, Liechtenstein - und bei denen habe alles geöffnet. Also muss er auch.

West-Ost-Gefälle

West und Ost sind auch in Österreich getrennte Welten. Von Wien nach Innsbruck? Mit dem Auto, mit dem Zug? Am besten und schnellsten übers "deutsche Eck", also durch den Piefke-Korridor. So viel gemeinsam haben Bregenzer mit Grazern dann doch nicht. Steiermark, Kärnten, Niederösterreich, auch Salzburg lassen die Hotels erstmal noch eine knappe Woche zu, bis 17. Dezember. Nur die Geschäfte dürfen sofort zum Lockdown-Ende öffnen.

Wiener Sonderweg

Wiens SPÖ-Bürgermeister verlängert die Sperrzeit für Restaurants sogar bis zum 20. Dezember. Seine Begründung: Das sei besser als dauern aufsperren, zusperren, aufsperren. Die Wirte nehmen's knurrend hin, hoffen auf Staatshilfen. Und wundern sich, denn Wien hat die niedrigste 7-Tage-Inzidenz österreichweit (257 am 11.12.2021) und gilt als Vorbild im Kampf gegen das Virus: Nirgendwo in der Alpenrepublik kann sich jede und jeder - auch Durchreisende - so schnell und unbürokratisch PCR-testen und impfen lassen.

Impfgegner-Hochburg verlängert Lockdown

Oberösterreich verlängert den Lockdown für alle. Das Land um Linz - die Impfgegner-Hochburg Braunau am Inn gehört auch dazu - wird mitregiert von der rechtspopulistischen FPÖ, war in Verruf geraten wegen gravierender Mängel bei der Corona-Bekämpfung, mit lange kläglich niedriger Impfquote und als Hort von Impfgegnern, die Pferdewurmmittel gegen Corona empfohlen haben.

Im Januar die fünfte (Omikron-)Welle?

Das Lockdown-Ende - für Geimpfte und Genesene - war "versprochen", sagt der frische österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer. Deshalb kommt es. Nehammer gilt als Politiker mit "Handschlagqualität", das ist wichtig in Österreich. Trotzdem wächst die Sorge, dass die "Atempause", wie es Nehammer fomuliert hat, nur eine kurze seine könnte. Weil die Gefahr einer fünften Welle droht, vielleicht schon im Januar und weil die neue Virus-Variante Omikron die Atempause zum Angriff nutzen könnte.