Bericht: Bund will drastische Corona-Einschränkungen im November

Der Bund will wohl mit drastischen Kontaktbeschränkungen noch vor Weihnachten die massiv steigenden Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen. Bundesweit sollen Freizeiteinrichtungen und Gastronomie geschlossen, Unterhaltungsveranstaltungen verboten und Kontakte in der Öffentlichkeit sowie Feiern auf Plätzen und in Wohnungen eingeschränkt werden. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes für die Video-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch hervor.

Verzicht auf private Reisen und Besuche von Verwandten

Die Bundesregierung will dem Medienbericht zufolge alle Bürger auffordern, generell auf private Reisen und Besuche auch von Verwandten zu verzichten. "Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt", heiße es.

Alle Einrichtungen für die Freizeitgestaltung sollen demnach geschlossen werden. Dazu würden in dem Entwurf mit Stand später Dienstagabend Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Bordelle, Freizeit- und Amateursportbetrieb, Schwimm- und Spaßbäder sowie Fitnessstudios aufgezählt, berichteten die Funke-Zeitungen.

Schulen und Kitas von Einschränkungen ausgenommen

Gastronomiebetriebe würden geschlossen. Davon ausgenommen sei die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause. Auch Dienstleistungsbetriebe für die Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sollen demnach bis Ende November geschlossen bleiben. Medizinisch notwendige Behandlungen wie etwa Physiotherapien sollen möglich bleiben. Auch Friseursalons sollen zur Hygiene geöffnet bleiben. In Supermärkten soll sichergestellt werden, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhält.

Wie von Merkel und den Länderchefs bereits vielfach betont, sollen anders als im Frühjahr Schulen und Kindertagesstätten dem Entwurf zufolge von den Einschränkungen ausgenommen bleiben.

Maßnahmen sollen ab 4. November in Kraft treten

Die Maßnahmen sollen ab dem 4. November deutschlandweit in Kraft treten und bis Ende des Monats gelten. Nach Ablauf von zwei Wochen sollen Kanzlerin und Länderchefs die erreichten Ziele beurteilen und notwendige Anpassungen vornehmen. "Familien und Freunde sollen sich auch unter Corona-Bedingungen in der Weihnachtszeit treffen können. Dazu bedarf es jetzt erneut, wie schon im Frühjahr, einer gemeinsamen Anstrengung", heißt es in dem Papier.

Viele geplante Maßnahmen gleichen den Einschränkungen, die es bereits im Frühjahr während der ersten Corona-Welle gegeben hat.