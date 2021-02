Häusliche Gewalt gegen Kinder im Lockdown

Münchner Sozialreferat ruft Bevölkerung zur Wachsamkeit auf

Das Münchner Sozialreferat versichert, Mitarbeiter des Jugendamts ließen den Kontakt zu überforderten Familien nicht abreißen – sei es telefonisch, per Videokonferenz oder durch Treffen vor der Haustür. Doch die Behörden haben ein Problem: sie kennen viele belastete Familien gar nicht, erreichen sie deshalb auch nicht. Das Sozialreferat ruft in seiner Not jetzt die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

"Wenn Sie im Familienkreis, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft irgendwo auch nur den Verdacht haben, dass es zu häuslicher Gewalt kommen könnte: Nutzen Sie die Möglichkeiten, Beratungshotlines zu kontaktieren, die Sozialbürgerhäuser zu kontaktieren, im schlimmsten Fall die Polizei, um hier auch wirklich Unterstützung zu ermöglichen." Dorothee Schiwy, SPD, Sozialreferentin München

Auch das Kinderschutzhaus ist in Gefahr

Für das Kinderschutzhaus München hat die derzeitige Situation dramatische Folgen. Weil die Zuweisungen vom Jugendamt fehlen und die Einrichtung entsprechend nicht ausgelastet ist, sind die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 1. Februar in Kurzarbeit. Für die drei hier lebenden Kinder sucht das Stadtjugendamt nach einer anderen Unterkunft. Das Kinderhaus muss schließen, der Betrieb ist derzeit unrentabel. Wann und ob es wieder aufmachen kann, hängt davon ab, ob das Jugendamt der Einrichtung wieder Kinder zuweist.