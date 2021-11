Oberösterreich und Salzburg planen Lockdown für alle

Die am stärksten von der Pandemie betroffenen Regionen Österreichs wollen einen Lockdown für die Gesamtbevölkerung verhängen. Das gaben die Ministerpräsidenten von Salzburg und Oberösterreich bekannt. Kliniken und Experten hatten in den vergangenen Tagen schärfere Maßnahmen gefordert, um das Infektionsgeschehen einzubremsen

Lockdown ab nächster Woche

"Wir haben sehr wenig Spielraum", sagte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bei einer Landtagssitzung. Die Lage sei ernst und in den Krankenhäusern "äußerst angespannt": "Sollte es zu keinem bundesweiten Lockdown kommen, wird Oberösterreich ab nächster Woche in einen gehen".

"Diese unabdingbar notwendige Maßnahme ist eine Akutmaßnahme, die hoffentlich dazu beiträgt, mit den täglichen Zuwachszahlen deutlich nach unten zu kommen. Das war mit den bisherigen Maßnahmen nicht der Fall", sagte Stelzer. "Die Maßnahmen ab kommender Woche werden sicher sehr einschneidend werden. Wir brauchen sie aber, damit wir die Gesundheit retten und bald wieder zu einem freien Leben kommen“, erklärte Stelzer.

Gesamte Bevölkerung betroffen

Einer ersten Medieninformation des Landes Salzburg zufolge soll der Lockdown für die gesamte Bevölkerung gelten und "alle Bereiche betreffen".

Offenbar werden auch Schulen von dem Lockdown betroffen sein. Gegenüber dem ORF sagte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP): "Es hat nur ein konsequenter Lockdown Sinn, ein halber Lockdown bringt nichts. Mit den heutigen Infektionszahlen müssen wir handeln. Die Entscheidung fällt mir nicht leicht, aber sie ist notwendig."

Wien: Streit der Regierungsparteien

Für Freitag ist ein Treffen der konservativ-grünen Bundesregierung mit den Ländern geplant. Ob dabei Verschärfungen beschlossen werden, ist bislang noch offen. Innerhalb der Regierung gab es zuletzt einen Zwist über die weitere Vorgehensweise. Während Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) einen Lockdown auch für Geimpfte vehement ausschloss, kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) Verschärfungen an. Auf den Tisch brachte er eine nächtliche Ausgangssperre für alle.

Seit Montag gilt bereits ein landesweiter Lockdown für Ungeimpfte, ein bisher einzigartiger Schritt in der Europäischen Union. Eine Woche davor wurde eine 2G-Pflicht für viele Bereiche beschlossen. Am Arbeitsplatz gilt 3G.

Opposition befürwortet Lockdown

Die Chefin der größten Oppositionspartei SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, rief die Regierungsspitze dazu auf, der Entwicklung nicht mehr länger zuzusehen. Sie forderte einen sofortigen Lockdown für die beiden am stärksten betroffenen Bundesländer. "Ab morgen braucht es die Notbremse für Salzburg und Oberösterreich", sagte sie.

In Salzburg drohe die Situation, dass man nicht mehr imstande sei, schwer erkrankte Patienten eine adäquate Versorgung zu gewährleisten. Am Dienstag hatten Mediziner aus Salzburg Alarm geschlagen, dass sie an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Eine Triage stehe zwar nicht unmittelbar bevor. Es wurde aber ein Triageteam zusammengestellt, dass im Notfall entscheiden müsse, welche Patienten noch intensivmedizinisch behandelt werden können.

Da auch in den anderen Bundesländern die Neuinfektionen stark steigen, müssten laut der SPÖ-Chefin auch bundesweite Einschränkungen kommen. Sollte sich die Lage in den nächsten Stunden nicht entschärfen, sei ein bundesweiter Lockdown die sicherste Variante die Krankenhäuser vor dem Kollaps zu bewahren, sagte sie.

Erneut Rekord an Neuinfektionen

Seit Tagen jagt in Österreich in Sachen Corona eine Hiobsbotschaft die nächste. Am Donnerstag wurde mit deutlich über 15.000 Fällen erneut ein Höchststand an Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Auch die weiteren Zahlen sind verheerend: 498 Covid-19-Erkrankte befinden sich in Intensivbehandlung. Die meisten an Covid-19 erkrankten Intensivpatientinnen und -patienten gibt es in Oberösterreich, das gemeinsam mit Salzburg als Covid-Hotspot gilt.