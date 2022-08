Lockdown-Effekt: Weniger Kinder im Straßenverkehr verunglückt

Im vergangenen Jahr sind so wenige Kinder im Straßenverkehr verunglückt wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, kamen 2021 rund 22.300 unter 15-Jährige bei Verkehrsunfällen zu Schaden. Das waren 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr - ein neuer historischer Tiefstand.

Entwicklung laut Statistikamt auf Lockdown zurückzuführen

Im Schnitt wurde jedoch immer noch alle 24 Minuten ein Kind bei solch einem Unfall verletzt oder getötet. Zudem stieg die Zahl der getöteten Kinder gegenüber dem Vorjahr von 48 auf 49.

Ein Grund für den Tiefststand dürfte den Statistikern zufolge die Corona-Pandemie gewesen sein: Schulen waren zeitweise geschlossen, ebenso wie viele Freizeiteinrichtungen. Familien waren weniger unterwegs und verreisten seltener. So verunglückten in den Lockdown-Monaten Januar und Februar des vergangenen Jahres 1.429 Kinder bei Verkehrsunfällen - und damit deutlich weniger Kinder als in den Vergleichsmonaten der Vorjahre. Im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020 hatten im selben Zeitraum mit 3.200 Kindern mehr als doppelt so viele Schaden genommen.

Größte Gefahrenquelle: Das Fahrrad

Das höchste Unfallrisiko birgt laut Statistikamt der Schulweg: Die Sechs- bis unter 15-Jährigen verunglücken montags bis freitags besonders häufig in der Stunde zwischen sieben und acht Uhr morgens. Zu dieser Zeit befinden sich Kinder üblicherweise auf dem Weg zur Schule. In dieser Zeit wurden im vergangenen Jahr zwölf Prozent der verunglückten 17.500 Kinder im Straßenverkehr verletzt oder getötet.

In den folgenden Stunden bis 13 Uhr sind die Unfallzahlen den Angaben zufolge sehr niedrig. Sie steigen dann wieder deutlich an und erreichen von 16 bis 17 Uhr mit einem Anteil von zehn Prozent den zweithöchsten Wert. Mit 38 Prozent waren die meisten Kinder, die 2021 einen Verkehrsunfall hatten, mit dem Fahrrad unterwegs. 33 Prozent saßen in einem Auto und 21 Prozent gingen zu Fuß, als die Unfälle passierten.

Insgesamt haben Kinder laut Statistikamt aber im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil ein geringeres Unfallrisiko als andere Altersgruppen. Der Anteil der unter 15-Jährigen an allen Verunglückten bei Verkehrsunfällen betrug 6,9 Prozent, ihr Bevölkerungsanteil lag bei 13,8 Prozent. Im vergangenen Jahr verunglückten bundesweit im Schnitt 194 Kinder pro 100.000 Gleichaltrige im Straßenverkehr.

TÜV-Verband fordert mehr Sicherheit

"Zwar erreichte die Zahl der verunglückten Kinder 2021 wegen der Corona-Pandemie einen Tiefststand. Die Unfallzahlen des Jahres 2022 für Erwachsene deuten aber darauf hin, dass dieser Trend nicht von Dauer ist", sagt Marc-Philipp Waschke, Referent für Verkehrssicherheit beim TÜV-Verband. "Unsere überwiegend autogerechte Verkehrsraumgestaltung benachteiligt die Schwächeren", so Waschke. Vor allem Fußgänger und Radfahrer sowie Ältere und Kinder seien betroffen. "Wir müssen den Straßenverkehr so sicher und fehlerverzeihend gestalten, dass Unfälle vermieden werden", fordert Waschke.

Besonders wichtig ist aus Sicht des TÜV-Verbands der schnelle Ausbau der Radinfrastruktur. Auch der Schutz von Fußgängern müsse ins Zentrum der Verkehrsplanung rücken. Zum andern sei eine Ausweitung der frühkindlichen Verkehrserziehung notwendig. "Für die Sicherheit im Straßenverkehr und zur Förderung der Selbstständigkeit von Kindern ist Verkehrserziehung bereits im jungen Alter wichtig", so Waschke. "Kinder, die bereits im Kindergarten auf ein sicheres Verhalten im Verkehr vorbereitet werden, finden sich später auf dem Schulweg besser zu recht."