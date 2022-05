Deutsche Wirtschaft spürt zunehmend Lockdowns in China

Im Zuge der Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante sieht sich China derzeit mit dem schlimmsten Corona-Ausbruch seit dem Höhepunkt der ersten Welle Anfang 2020 konfrontiert. Dennoch hält Peking hartnäckig an seiner strikten Null-Covid-Strategie mit Massentests, harten Lockdowns und Reisebeschränkungen fest.

Zahlreiche europäische Konzerne produzieren und verkaufen zunehmend in China, wie unter anderem die deutschen Autobauer. VW ist in China sogar Marktführer, BMW hat ein großes Werk in Shenyang. Für drei Wochen musste dort die Produktion heruntergefahren werden. Dementsprechend düster fallen die neuesten Konjunkturdaten aus.

Weiterhin Corona-Lockdown in Shanghai

Leere Straßen, eingesperrte Menschen, schlechte Versorgung: Auch nach mehr als einem Monat dürfen die meisten Menschen in Shanghai, Chinas größter Stadt und dem Finanzzentrum des Landes ihre Wohnsiedlungen, noch immer nicht verlassen. Einige der 25 Millionen Einwohner Shanghais profitieren seit Sonntag von einer vorsichtigen Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen, wobei in der Regel nur ein Haushaltsmitglied für einen kurzen Spaziergang und einen kleinen Einkauf im Supermarkt nach draußen darf.

In Shanghai leben Menschen auf engstem Raum. In einem Wohnblock mit mehreren Hochhäusern leben so viele Menschen wie in einer deutschen Kleinstadt. Das Virus verbreitet sich: weiterhin fast 20.000 Fälle täglich. Die Angst der Menschen, in eine staatliche Isolationseinrichtung zu müssen, ist groß. In diesen Massenunterkünften stehen Betten dicht an dicht, es sind Feldbetten, manchmal gar Holzpritschen.

Menschen nehmen sich aus Verzweiflung das Leben

Viele machen sich Sorgen um kranke Verwandte. Nicht nur wegen Covid-19. 138 Menschen sind nach offiziellen Angaben der Stadt innerhalb der vergangenen Woche im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Doch auch bevor diese Todesfälle gemeldet wurden, sind in Shanghai während des Lockdowns bereits Menschen gestorben: Krebskranke, Dialysepatienten und Asthmakranke zum Beispiel, weil sie nicht an medizinische Versorgung kamen.

In den ersten Wochen des Lockdowns waren Notfallambulanzen geschlossen, das medizinische Personal war in die Massentests und die Pandemiebekämpfung eingebunden. Mittlerweile gibt es Sondergenehmigungen für Schwerkranke und Notfälle, sodass diese ihre Häuser verlassen dürfen, um ins Krankenhaus zu gehen. Auch berichten Menschen in Shanghai zunehmend darüber, dass Nachbarn sich aus Verzweiflung das Leben genommen hätten.

Schlechte Nachrichten von der Europäischen Handelskammer in Peking

Wie negativ die Stimmung bei den europäischen Konzernen mittlerweile ist, zeigt eine aktuelle Umfrage der Europäischen Handelskammer in Peking. Demnach gaben 75 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sich die strengen Eindämmungsmaßnahmen negativ auf ihren Betrieb auswirken. Fast 60 Prozent der Firmen erklärten zudem, dass sie ihre Umsatzprognose in China für das laufende Jahr gesenkt haben.

Probleme gibt es vor allem bei der Logistik, der Lagerhaltung und bei den Lieferketten. Auch sei es schwierig, Geschäftsreisen zu planen oder überhaupt noch persönliche Treffen durchzuführen. Auch auf Rohstoffe oder Komponenten könne man nicht immer leicht zugreifen. Der chinesische Markt habe für viele Befragte eine beträchtliche Menge an Anziehungskraft verloren, so die Kammer. Für 78 Prozent der Firmen sei China durch die Corona-Maßnahmen zu einem weniger attraktiven Investitionsziel geworden.

Zahlreiche Wirtschaftsforscher warnen die Konzerne bereits vor einer zu großen Abhängigkeit von dem Land. Die Analysten von Fitch senkten ihre Wachstumsprognose für 2022 auf 4,3 von 4,8 Prozent, was deutlich unter dem offiziellen Ziel Chinas von 5,5 Prozent liegt. Im Hafen von Shanghai warteten 344 Schiffe auf einen Anlegeplatz, ein Anstieg von 34 Prozent gegenüber dem vergangenen Monat. Der Versand von Waren von einem Lagerhaus in China zu einem in den USA dauert 74 Tage länger als üblich.

Europäische Handelskammer für Änderung der Strategie in China

Die Handelskammer hat die chinesische Regierung aufgefordert ihre bisherige strikte Null-Corona-Politik zu überdenken. Es müsse zum Beispiel mehr unternommen werden, um den älteren Teil der Bevölkerung zu impfen. Auch empfahl die Kammer den Behörden, mRNA-Impfstoffe zuzulassen, die in China noch nicht in großen Mengen verwendet werden.

Zudem sollte es positiv getesteten Menschen ohne oder mit nur leichten Symptomen ermöglicht werden, zu Hause und nicht mehr in zentralen Einrichtungen unter Quarantäne gestellt zu werden. Dass es in der Logistik zu Problemen kommt, hat aber auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. So stelle der Schienengüterverkehr zwischen China und Europa keine Option mehr darstelle. Flugzeuge müssen den russischen und ukrainischen Luftraum umfliegen. Das habe ebenfalls zu höheren Kosten geführt.

Chinesische Staatsmedien halten sich bedeckt

In den chinesischen Staatsmedien wird nicht über die Missstände in Shanghai berichtet. Das, was durchsickert, führt in der Hauptstadt Peking nun zu Hamsterkäufen, nach dem in einem Stadtteil ein kleinerer Ausbruch gemeldet wurde. Dort wird nun der öffentliche Nahverkehr deutlich eingeschränkt. Mehr als 40 U-Bahn-Stationen, die rund ein Zehntel des Streckennetzes ausmachen, und 158 Busstrecken wurden geschlossen.

Der Großteil davon befindet sich im Diplomatenviertel Chaoyang, dem Epizentrum des Ausbruchs in Peking. In der Hauptstadt gibt es täglich Dutzende neue Fälle, noch versucht Peking aber einen kompletten Lockdown wie in Shanghai zu vermeiden und die Ausbreitung des Virus mit Massentests in Griff zu bekommen.