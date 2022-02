Corona-Lage: Lauterbach vorsichtig optimistisch

Wo ist Wieler? Diese Frage nach dem Chef des Robert Koch-Instituts (RKI) will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) offensichtlich unbedingt vermeiden. Daher lautet einer seiner ersten Sätze in der Pressekonferenz: "Professor Wieler ist aus gesundheitlichen Gründen heute verhindert, sonst wäre er heute Morgen hier, das möchte ich klar stellen."

Zwischen dem RKI-Chef und seinem Vorgesetzten im Bundesgesundheitsministerium lief es in der Vergangenheit nicht immer rund, zuletzt überraschte das Robert-Koch-Institut den Minister damit, den Genesenen-Status von sechs auf drei Monate zu verkürzen. Das kam nicht gut an. Lauterbach ist allerdings bemüht, etwaige Differenzen klein zu halten. Es ist schließlich immer noch Pandemie und die bündelt alle Kräfte.

Lauterbach: "Noch nicht in sicheren Gewässern"

Der Bundesgesundheitsminister ist vorsichtig optimistisch. Die Zahl der Neuinfizierten sinkt langsam, Lauterbach sieht den Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten, mahnt aber weiterhin zur Vorsicht, die Entwicklung sei noch nicht wirklich in sicheren Gewässern. Das liegt zum einen an der Omikron-Variante BA.2, die möglicherweise ansteckender ist und schwerer verläuft. Wenn diese Variante sich ausbreiten würde, könnte das den Erfolg gefährden, erklärt der Minister. Nach wie vor ist außerdem der Anteil der ungeimpften Älteren in Deutschland hoch, viel höher als im europäischen Ausland. Zwölf Prozent der Über-60-Jährigen sind ungeimpft, daher könne man nicht so lockern wie in anderen Ländern, so Lauterbach.

Noch in vulnerablen Phase der Pandemie

Die Lockerungen, die die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossen hat, trägt Lauterbach voll mit, er plädiert aber für maßvolle Lockerungen. Die dreistufige Öffnung bis zum 20. März sei nicht das Ende aller Corona-Maßnahmen, sondern ein langsamer Ausstieg aus den Einschränkungen, sagt der Bundesgesundheitsminister. Noch sei man in einer vulnerablen Phase der Pandemie. Explizit warnt Lauterbach davor, schneller zu lockern oder über die beschlossenen Lockerungen hinauszugehen, man solle sich hier nicht profilieren, um politische Geländegewinne zu erzielen. Ein klarer Seitenhieb gegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Lauterbach: Corona noch Jahre in Deutschland präsent

Auch die FDP bekommt auf der Corona-Pressekonferenz ein paar Bemerkungen ab. Das Wort vom "Freedom Day", an dem alle Corona-Maßnahmen fallen, nimmt Lauterbach nicht in den Mund. Im Gegenteil: Lauterbach ist der Meinung, dass die Pandemie Deutschland noch Jahre beschäftigen wird. Auch weil es Menschen gibt, deren Immunschutz beschädigt ist, so dass bei ihnen eine Impfung nicht hilft. Auf diese Menschen müsse man auch in Zukunft Rücksicht nehmen. Grobe Schätzungen beziffern ihre Zahl auf bis zu zwei Prozent der Bevölkerung, darunter auch Kinder. Denn Sars-CoV-2 verschwinde nicht einfach, sagt Lauterbach. Für den Herbst erwarten der Bundesgesundheitsminister sowie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sogar weitere Covid-19-Wellen, die man jedoch durch Impfen in den Griff bekommen könnte.

Novavax-Impfstoff ab kommende Woche verfügbar

Lauterbach und RKI-Vize Schaade, der Lothar Wieler vertritt, werben erneut vehement für das Impfen. Eine allgemeine Impfpflicht ist für den Bundesgesundheitsminister zwingend notwendig. Vor allem, um für den Herbst gewappnet zu sein. In diesem Zusammenhang wird Karl Lauterbach noch ein weiteres Mal sehr deutlich und warnt die Opposition im Bundestag, eine Gewissensentscheidung wie über die Impfpflicht für parteipolitische Zwecke zu missbrauchen. Für die Bevölkerung würde im Herbst zu viel davon abhängen, wenn die Impfpflicht verschleppt würde.

Für diejenigen, die mRNA-Impfstoffen misstrauen, hat der Bundesgesundheitsminister noch eine gute Nachricht mitgebracht: Ab nächster Woche soll Novavax 1,4 Millionen Dosen liefern, die Woche darauf sind noch einmal eine Million Dosen eingeplant. Dieser sogenannte Tot-Impfstoff wird an die Länder verteilt und soll hauptsächlich im Pflegebereich eingesetzt werden, wenn demnächst die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt. Damit soll erreicht werden, dass Pflegekräfte, die mRNA-Impfstoffen skeptisch gegenüberstehen, sich frei impfen können, damit sie weiter arbeiten dürfen. Eine berufsbezogene Impfpflicht soll bundesweit Mitte März in Kraft treten. Bayern wartet erst einmal ab und hat die einrichtungsbezogene Impfpflicht zunächst ausgesetzt.

Eine Frage wurde auf der Pressekonferenz im Übrigen nicht beantwortet: Kommt Wieler wieder? Die Frage hatte allerdings auch niemand gestellt.