Corona-Lage in Krankenhäusern schwieriger als im letzten Jahr

Angesichts der immens gestiegenen Corona-Zahlen in Deutschland haben Ärztefunktionäre verantwortlichen Politikern schwere Vorwürfe gemacht und eine Mitschuld gegeben. Sie hätten "in Worten und Handeln an vielen Stellen versagt", sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery. Die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, nannte die getroffenen Maßnahmen "zu spät" und "zu halbherzig".

Klinik-Chef: Zu spät auf vierte Welle reagiert

Der Leiter des kommunalen Krankenhausverbundes "München Klinik", Axel Fischer, sagte im BR24 Thema des Tages, man hätte in der vierten Welle sicherlich früher reagieren und die Krankenhaus-Ampel auf Rot stellen müssen. Die Lage sei in den Kliniken schwieriger als im letzten Jahr, denn da habe der Lockdown die Lage etwas entspannt.

Die Fallzahlen seien vor allem auf den Intensivstationen deutlich höher und bereits seit Wochen die Kapazitäten ausgeschöpft. "Wir laufen voll und können andere Patienten nicht mehr behandeln", so Fischer.

Fehlende Pflegekräfte: Ein Drittel weniger Intensivbetten

Es gäbe auch deutlich weniger Pflegekräfte als in den ersten drei Wellen. Manche kündigen und verlassen den Beruf, andere reduzieren die Arbeitsstunden oder lassen sich auf andere Stationen versetzen.

"Deswegen haben wir insgesamt ein Drittel weniger Intensivbetten. Und das ist dramatisch vor allen Dingen jetzt im Winter" fügt Fischer hinzu. Die Kliniken unterstützen ihre Mitarbeiter mit psychosozialen Angeboten, das jedoch reiche oft nicht aus. "Was wir unseren Leuten zumuten - ich weiß nicht, ob solche Angebote das noch abfedern können" sagt Fischer.