Corona-Lage: Spahn offen für frühere Weihnachtsferien

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich offen für einen früheren Start der Weihnachtsferien wegen der Corona-Pandemie gezeigt. "Das ist sicherlich ein Teil der Debatte, auch für Montag oder auch für die Folgewochen", sagte Spahn den Fernsehsendern RTL und ntv mit Blick auf die Corona-Beratungen von Bund und Ländern am nächsten Montag. Für Eltern, Kinder und Lehrer sei Planbarkeit wichtig, so Spahn. "Das wäre mit so einer Maßnahme gegeben."

Einen früheren Start in die Weihnachtsferien hatte zuvor Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet ins Gespräch gebracht. Der CDU-Politiker hatte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" gesagt, dies könne in Erwägung gezogen werden, "um Familien mit mehreren Generationen ein unbeschwerteres Weihnachtsfest zu ermöglichen, wenn die Corona-Fallzahlen im Dezember weiter auf einem hohen Niveau bleiben sollten". Weihnachten habe in den meisten Familien "eine sehr hohe Bedeutung, da wollen die Menschen Begegnungen haben, beisammen sein, gemeinsam Zeit verbringen", sagte Laschet.

261 Corona-Tote an einem Tag in Deutschland

Nach jüngsten Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch wurden innerhalb von 24 Stunden bundesweit 18.487 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 3.155 Fälle mehr als am Dienstag. Im Vergleich zum Mittwoch vergangener Woche (17.214) ist der Wert etwas höher.

Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 705.687 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Todesfälle stieg um 261 auf insgesamt 11.767.

Politiker sehen noch keine Trendwende

Gesundheitsminister Spahn erklärte, die Dynamik des Infektionsgeschehens habe sich in den vergangenen Tagen "deutlich reduziert". Das sei erstmal ermutigend, "aber es reicht noch nicht". Noch sei es zu früh, von einer "Trendwende" zu sprechen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigte sich in der ARD mit Blick auf das Bund-Länder-Treffen am 16. November skeptisch, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens rasch aufgehoben werden können. Es gebe derzeit noch keine substanzielle Reduzierung der Neuinfektionen, sagte der CDU-Politiker. Es sei "maximal eine leichte Seitwärtsbewegung" erreicht.

Skepsis gegenüber möglichen Lockerungen der Corona-Auflagen hatten bereits Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und der baden-württembergische Landeschef Winfried Kretschmann geäußert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) appellierte an die Bürger, sich jetzt diszipliniert zu verhalten. Er hoffe, dass "wir in der Weihnachtszeit und um den Jahreswechsel in einer epidemiologisch besseren Situation sind als heute", sagte Seehofer in Berlin. "Das geht nur mit Disziplin."