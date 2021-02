Corona-Lage: 10.485 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen um 10.485 auf insgesamt 2.275.394 (06.02., 0 Uhr). Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.020.900 an. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut zudem binnen 24 Stunden 689 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Infektionszahlen sind damit um rund 1.800 weniger als am Samstag vor einer Woche - bei den Toten bedeutet der heutige Wert einen Rückgang um rund 100.

Bericht zur Ausbreitung der Virusvarianten

Insgesamt starben damit seit Beginn der Pandemie 61.286. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 77,3. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich binnen sieben Tagen nachweislich angesteckt haben. Die Bundesregierung strebt einen Wert unter 50 an.

Im Bericht über die Verbreitung der Virusvarianten spricht das RKI von drei Mutationen, die sich in Deutschland verbreiten: Die Varianten aus Großbritannien, Südafrika und dem brasilianischen Bundesstaat Amazonas. Eine ad-hoc-Erhebung bei rund 31.000 Proben in Deutschland ergab, dass davon 6,9 Prozent eine der drei Mutationen aufwies.

Bayerns Inzidenzwert bei 78,8

In Bayern haben sich in den letzten 24 Stunden 1.616 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg laut RKI um 73. Der 7-Tage-Inzidenzwert bei 100.000 Einwohnern liegt bei 78,8.

Den höchsten Wert in Deutschland weist immer noch der Landkreis Tirschenreuth auf. Hier erkrankten 43 neu am Corona-Virus. Der Inzidenzwert liegt bei 352,6. Danach folgen der Landkreis und die Stadt Hof und der Landkreis Wundsiedel im Fichtelgebirge. Auch die Stadt Ansbach meldet noch einen Inzidenzwert von 196,2.