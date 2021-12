Länge der Quarantäne bei Omikron sorgt für Diskussion

Bereits massive Personalausfälle in anderen Ländern

In anderen Ländern wirkt sich die Omikron-Welle bereits deutlich in vielen Branchen aus. In England hat sich die Zahl der Krankenhausmitarbeiter, die wegen Corona ausfallen, laut Daten des nationalen Gesundheitsdienstes binnen eines Monats verdoppelt. Demnach befanden sich am 26. Dezember 24.000 Beschäftigte in Quarantäne, weil sie sich selbst angesteckt haben oder Kontakt mit einem Infizierten hatten.

In den USA haben Fluggesellschaften diese Woche zahlreiche Flüge gestrichen, weil es an Personal fehlte. Da auch das Gesundheitssystem massiv von personellen Engpässen betroffen war, hat die US-Gesundheitsbehörde CDC am Montag reagiert und ihre Quarantäne-Empfehlung geändert: Statt zehn Tage sind es dort jetzt nur noch fünf Tage. Auch die Quarantäne für Erstkontakte wurde verkürzt.

In Deutschland ist es noch zu keinen vergleichbaren Beeinträchtigungen gekommen. In Bayern sind in den vergangenen Tagen aber immer wieder Züge ausgefallen, unter anderem weil Lokführer in Quarantäne waren. Betroffen war vor allem der S-Bahnverkehr in Nürnberg und München.