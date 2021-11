Corona-Krisenstab: Beratungsgremium wird neu aufgestellt

Die neue Ampelregierung ist noch nicht im Amt, hat aber jetzt schon angekündigt, dass es einen neuen Corona-Krisenstab geben soll. So könnte dieser bereits in den nächsten Tagen seine Arbeit aufnehmen. Das bestätigte SPD-Vorsitzende Saskia Esken im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2.

Ein General an der Spitze des Krisenstabs

An der Spitze des Krisenstabs soll ein General stehen, sagte der FDP-Vorsitzende Christian Linder gestern Abend bei "Anne Will" in der ARD. Im Gespräch ist nach Medienberichten der 56-jährige Bundeswehrgeneral Carsten Breuer. Er ist Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, das für Einsätze der Streitkräfte im Inland zuständig ist. Der Krisenstab soll Bund und Länder beim Kampf in der Corona-Pandemie beraten und vor allem koordinieren.

Aber noch bevor der Krisenstab überhaupt existiert, kommen kritische Stimmen aus den eigenen Reihen der Grünen. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha bezeichnete den neuen Krisenstab als unnötig. "Wir brauchen auch jetzt keinen General unbedingt, der uns sagt, was wir zu tun haben", meinte er.

Was hat der bisherige Corona-Krisenstab gemacht?

Ein Krisenstab? Aber es gibt doch bereits einen Corona-Krisenstab. Und auch in diesem ist ein Bundeswehrgeneral, wie der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei "Anne Will" anmerkte. Spahn relativiert die Bedeutung eines neuen Krisenstabs: "Natürlich kann ein Krisenstab keine Entscheidungen ersetzen."

Ein Blick zurück: den bisherigen Krisenstab gibt es seit Februar 2020. Er wurde vom Bundesgesundheitsministerium und vom Bundesinnenministerium eingerichtet. An seiner Spitze steht Generalarzt Hans-Ulrich Holtherm. Es ist ein strategisches Gremium, das aber keine politischen Entscheidungen trifft. Der Krisenstab erstellt täglich Lageberichte und trifft sich einmal die Woche.

Unter der Leitung des Gesundheitsministeriums und des Innenministeriums trafen und treffen sich Vertreter des Kanzleramts und anderer Ministerien wie Wirtschaft, Verkehr oder Außen. Experten vom Robert-Koch-Institut waren als Gäste dabei.

Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministerium sagte am Montag in Berlin: "Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Krisenstab einer der wichtigsten Beratungsgremien war. Insbesondere in fachlicher und operativer Hinsicht. Immerhin sind sämtliche Regelungen, die die bisherige Bundesregierung zur Bekämpfung der Pandemie getroffen hat, auch unter maßgeblicher Beteiligung des Krisenstabs entstanden."

Kritik am Krisenstab

Doch es gab durchaus Kritik am Krisenstab. So sei der Blick auf Kinder und Jugendliche vernachlässigt worden, prangerte der Kinderschutzbund an. Die Wissenschaft begrüßt den neuen Krisenstab. So sagte Robert Schlögl, der Vizepräsident der Wissenschaftsakademie Leopoldina im RBB, so könne die "Kakofonie", also das Durcheinander im Umgang mit dem Virus beendet werden: "Was fehlt, ist natürlich dass die Wissenschaft und die Politik einen kontinuierlichen Dialog führen und nicht immer nur dann über Stellungnahmen und die Medien miteinander kommunizieren, wenn es brennt."

Neuer Krisenstab: Welche Kompetenzen hat er?

Und wie soll der neue Krisenstab ausschauen und welche Kompetenzen soll er haben? Das ist noch nicht endgültig geklärt. Die neue Regierung ist noch nicht im Amt und brütet wohl genau über diese Fragen. Was bisher klar ist: Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Samstag per Twitter einen "neuen, präzisen Umgang mit den aktuellen Herausforderungen" angekündigt und dabei auf den zu gründenden Krisenstab verwiesen. "Wir werden alles tun, was nötig ist. Es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann", versicherte Scholz.

Tägliche Tagung zur Beschleunigung der Impfkampagne

Als eine wichtige Aufgabe des Gremiums nannte der bisherige Regierungssprecher Steffen Seibert, die Impfkampagne stärker voranzutreiben. Anders als der bisherige Krisenstab soll der neue im Kanzleramt angesiedelt sein und nicht am Gesundheitsministerium oder Innenministerium, wie bisher. Das heißt der Krisenstab ist damit auch näher beim designierten Kanzler Olaf Scholz.

Der neue Krisenstab soll täglich tagen und damit bis Weihnachten dafür sorgen, dass die Booster- und Impfkampagne erfolgreich ist. Die Planer des neuen Stabes betonen, dass es sich um eine operative Einheit handelt, die sofort aktiv werden soll, wenn sie irgendwo im Land von Problemen bei der Impfstoffverteilung und der Impfkampagne erfährt. Die entscheidende Frage wird am Ende aber sein, ob der Krisenstab Entscheidungen auch wirklich umsetzen kann.

Außerdem kündigte der designierte Kanzler Olaf Scholz noch ein Expertengremium an, das ebenfalls dem Kanzleramt untersteht. Dieses Gremium aus Wissenschaftlern soll einmal die Woche tagen und Empfehlungen für die Politik formulieren.