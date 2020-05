Corona-Krise und Homeoffice: Fluch oder Segen?

Seit die Teamassistentin Daniela Bergleiter im Homeoffice sitzt, beginnt ihr Arbeitstag deutlich entspannter. Eine gute Stunde Fahrt quer durch München spart sich die 48-Jährige jeden Tag. Dafür muss sie sich den Küchentisch mit ihrem jüngsten Sohn teilen, weil der Homeschooling hat.

Digitale Kompetenzen erweitert

Bei der Sache zu bleiben, erfordert im Homeoffice mehr Konzentration, findet Daniela Bergleiter. Ihre Tage dauern länger, weil sie sich zwischendurch noch um Kinder oder Haushalt kümmert.

Aber sie sieht auch die Vorteile: "Ich habe in den letzten zwei Monaten extrem viel über digitale Kommunikation dazugelernt, da hätte ich mich ohne Corona wahrscheinlich nicht herangetraut."

Persönliche Gespräche müssen kompensiert werden

Mit ihren Arbeitskollegen hat sie regelmäßig Videokonferenzen - deutlich häufiger als zuvor persönliche Besprechungen. Denn "wir haben schnell gemerkt, dass das nötig ist", so Bergleiter. Die vielen kleinen Gespräche im Büro, auf dem Gang, oder über den Tisch, fallen ja weg.

Wirklich ersetzen können diese kleinen Gespräche allerdings auch noch so häufige Videokonferenzen nicht. Das bestätigt auch Daniela Bergleiters Chef, Prof. Dieter Frey vom "Center of leadership and people management" an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Denn digitale Kommunikation hat ihre eigenen Spielregeln.

Klare Gesprächsregeln notwendig

Sozialpsychologe Frey ist in der Coronoa-Krise dabei sein eigenes Studienobjekt. Auch er sitzt jetzt im Homeoffice und musste sich im Schnelldurchlauf viele neue digitale Fähigkeiten aneignen. Auch er lernt bei den Videokonferenzen ständig noch dazu, was genau da anders läuft.

Ganz wichtig, sei, sagt Frey, Klarheit im Gespräch. Gestik und Mimik kommen bei Videokonferenzen zu kurz, "deshalb muss ich viel mehr nachfragen, ob das Gesagte auch richtig verstanden wurde, muss es mir vielleicht sogar zusammenfassen lassen."

Wichtig also: Klare Gesprächsregeln für alle. Und eine besonders aufmerksame Gesprächsleitung. Damit zum Beispiel die, die sich für wenig "fotogen" halten, nicht völlig verstummen. "Wer sich digital gut auskennt, hat oft Argumentationsvorteile, und digitale Inkompetenz wird schnell als allgemeine Inkompetenz ausgelegt", so Frey.

Arbeit ist sachlicher, aber Persönliches fehlt

Inzwischen ist es 11.00 Uhr am Vormittag. Daniela Bergleiter hat bereits viel erledigen können. Die Video-Sitzungen, sagt sie, dauern kürzer als früher die realen. "Ich achte schon mehr drauf, dass ich nur was sage, wenn es durchdacht ist. Und das geht den anderen auch so", meint sie.

Ihr Fazit: Die Arbeit ist sachlicher geworden, und sie hat digital einiges dazugelernt. Aber: Das Persönliche fehlt ihr - die Gesten, Mimik, das Zweiergespräch. Mit ihrer direkten Kollegin trifft sie sich nun stattdessen im Park.