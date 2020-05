Corona-Krise: Stars überlassen Experten ihre Social-Media-Kanäle

Unter #PassTheMic überlassen Stars Corona-Experten ihre Social-Media-Kanäle. Mit dabei sind unter anderem Hugh Jackman, Penelope Cruz und Julia Roberts. Die Stars sprechen mit Fachleuten aus Medizin, Wirtschaft und Entwicklungspolitik. Zu Wort kämen Dutzende Experten, die wüssten, wovon sie sprechen, heißt es in dem Video der Entwicklungsorganisation ONE.

"Das Virus zu schlagen bedeutet, auf die Expertinnen und Experten zu hören und der Wissenschaft, den Daten und Fakten zu folgen. Nur so können wir schneller sein als das Virus." Gayle Smith, Präsidentin und Geschäftsführerin von ONE

Julia Roberts interview Dr. Fauci

US-Schauspielerin Julia Roberts interviewte den US-Immunologen Anthony Fauci. Der Immunologe wies auf die Corona-Krise in Entwicklungsländern hin. In Teilen Afrikas, Asiens, Südamerikas oder auch in der Karibik gebe es kein Gesundheitssystem wie in New York, Los Angeles, New Orleans oder Chicago. Dr. Fauci betonte, dass es eine moralische Verantwortung für Entwicklungsländer gebe.

Auch Carolin Kebekus und Motsi Mabuse werden im Juni an der Aktion teilnehmen.