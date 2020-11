Corona-Krise: Ralph Brinkhaus mahnt zur Geduld

In der Corona-Krise fordert der Unionsfraktions-Chef Ralph Brinkhaus (CDU) von der Bevölkerung Durchhaltevermögen. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte er:

"Wenn es jetzt Lockerungen gibt, und alle machen dann so weiter wie im September und im Oktober, dann kommt es wieder zu einem nächsten Lockdown." Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Brinkhaus geht davon aus, dass die beschlossenen Maßnahmen vor Gericht Bestand haben. Sie seien notwendig und verhältnismäßig. Deutschland habe keinen Lockdown, die Wirtschaft sei in wesentlichen Bereichen offen, Schulen und Kitas blieben geöffnet. Außerdem gebe es in Deutschland, anders als in vielen anderen Ländern, keine Ausgangssperren.

Verlängerung des Teil-Lockdowns denkbar

Brinkhaus wies darauf hin, dass angesichts steigender Infektionszahlen die Beschränkungen auch über den November hinaus Bestand haben könnten. "Wir müssen jetzt in den nächsten vier Wochen die Welle brechen, ich bin optimistisch, dass das klappt, wenn alle mitmachen. Aber (...) Garantien kann keiner geben." Brinkhaus verwies darauf, dass Deutschland nicht alleine in Europa sei:

"Man muss einfach mal schauen, was um uns herum passiert, wie hoch da die Zahlen sind. Die vier Monate bis zum Frühjahr würden jedenfalls für alle "sehr, sehr anspruchsvoll werden." Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion