vor 44 Minuten

Corona-Krise: New York geht erste Schritte Richtung Normalität

Elf Wochen – so lange wie keine andere US-amerikanische Stadt – war New York City "on pause", wie die weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens hier genannt werden. Heute wagt die Millionenmetropole einen Schritt Richtung Normalität.