Corona-Krise in Brasilien: In Manaus fehlt der Sauerstoff

Keine Herdenimmunität in Manaus

200 schwer erkrankte Corona-Patienten wurden inzwischen in andere Bundesstaaten ausgeflogen. Doch die Krankenhäuser von Manaus sind schon wieder völlig überfüllt und überfordert. Gesundheitsminister Eduardo Pazuello will 1500 weitere Kranke verlegen lassen. Dagegen regt sich Widerstand im Rest des Landes. Denn im Amazonasgebiet ist die brasilianische Mutation des Coronavirus zuerst aufgetaucht. Ob diese Mutation dafür verantwortlich ist, dass das Virus in Manaus sich seit Anfang Januar so schnell ausbreitet, ist noch nicht erforscht. Eigentlich waren Ärzte davon ausgegangen, dass in Manaus nach der ersten Welle schon praktisch Herdenimmunität erreicht sei. Der Epidemiologe Jesem Orellano vom angesehenen Fiocruz-Institut nennt Manaus "ein Freiluft-Labor, in dem das Virus frei grassiert". Dem Radiosender RFI sagte er, in den ärmeren Vierteln von Manaus lebe jeder, als gebe es keine Pandemie. Abstand, Händedesinfektion oder Masken gebe es nicht. Ähnlich schlimme Szenen wie in Manaus spielen sich inzwischen wohl auch in den anderen, kleineren und noch entlegeneren Städten des Amazonasgebiets ab. "Wir haben viele Tote zu beklagen. Und nicht nur das: Viele leiden Hunger", sagt Johannes Bahlmann, der aus Deutschland stammende Bischof von Óbidos.

Brasilien: Kaum Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona

Dabei gab es schon am 8. Januar Warnungen, dass der Sauerstoff in Manaus zur Neige geht. Erst am 15. begann man aber, Patienten auszufliegen. Deswegen wurden jetzt Ermittlungen gegen Gesundheitsminister Pazuello eingeleitet. Der Ex-General wurde von Präsident Bolsonaro nach Manaus geschickt, bis die Krise dort bewältigt ist. Viele Beobachter vermuten, Bolsonaro werde Pazuello zum Bauernopfer machen. Bolsonaro hat in der Krise schon zwei Gesundheitsminister verschlissen. Beide wurden gefeuert, weil sie die Anweisungen des Präsidenten nicht Folge leisten wollten - dabei ging es etwa um den Einsatz des Malariamedikaments Cloroquin gegen Covid-19. Brasilien hat nach den USA weltweit die meisten Toten nach einer Corona-Infektion zu beklagen: Die Johns-Hopkins-Universität zählt am 27. Januar 219.000 Tote. Trotzdem gibt es kaum Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Krankheit - Abstandsregeln werden nicht durchgesetzt oder sie verpuffen im politischen Hin und Her. Mittlerweile haben Impfungen auch in Brasilien begonnen. Den Impfstoff hatte der Gouverneur von São Paulo, João Doria, gegen den ausdrücklichen Willen des Präsidenten beim chinesischen Hersteller SinoVac gekauft.