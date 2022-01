Corona-Krise hat globale soziale Ungleichheit weiter verschärft

Die Corona-Krise hat die sozialen Ungleichheiten laut einem Bericht der Wohltätigkeitsorganisation Oxfam zwischen den Reichsten und den Ärmsten deutlich verschärft. Oxfam beklagt eine "strukturelle wirtschaftliche Gewalt, mit zum Teil tödlichen Konsequenzen".

Immense Verluste versus Riesengewinne

So hätten im Zuge der Pandemie mindestens 13 Millionen Frauen Arbeit und Einkommen verloren. Allein im Jahr 2020 beliefen sich ihre Verluste demnach auf mindestens 800 Milliarden Dollar (rund 700 Milliarden Euro). Mehr als 20 Millionen Mädchen zusätzlich würden "nie wieder eine Schule besuchen" und jeden Tag stürben "mindestens 15.000 Menschen, weil ihnen eine adäquate medizinische Versorgung verwehrt ist".

Anders sehe es bei den Reichen aus: "Für Milliardäre gleicht die Pandemie einem Goldrausch", erklärte der Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland, Manuel Schmitt.

"Regierungen haben Milliarden in die Wirtschaft gepumpt, doch ein Großteil ist bei Menschen hängengeblieben, die von steigenden Aktienkursen besonders profitieren." Manuel Schmitt, Oxfam Deutschland

Zehn reichsten Männer haben ihr Vermögen verdoppelt

In der Pandemie hätten allein die zehn reichsten Männer der Welt ihr Vermögen verdoppelt. Ihre Vermögen seien von 700 Milliarden Dollar auf 1,5 Billionen Dollar angestiegen, so Schmitt. Oxfam erstellte den Bericht anlässlich eines virtuellen Gipfels von Staats- und Regierungschefs unter der Schirmherrschaft des Weltwirtschaftsforum (WEF). Bei den Milliardären stützt sich der Bericht auf die vom US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" erstellte Liste, in der Tesla-Chef Elon Musk sowie Amazon-Gründer Jeff Bezos unter den Top Ten zu finden sind, zudem die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin sowie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und der ehemalige Microsoft-Chef Bill Gates.

Forderung: Konzerne und Superreiche stärker besteuern

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnte angesichts des Oxfam-Berichts vor einer Gefährdung des sozialen Zusammenhalts. "Gegen diese skandalöse Entwicklung hilft nur eins: Reiche und Konzerne müssen stärker in die Verantwortung", forderte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Er sprach sich für die Wiedereinführung der Vermögensteuer, eine grundlegende Überarbeitung der Erbschaftsteuer und eine wirksame Besteuerung von Konzernen aus.

Globale Impfgerechtigkeit gefordert

Die Impfstoffe müssten als öffentliches Gut behandelt werden, auch weil Regierungen die Entwicklung der Vakzine mit viel Steuergeld gefördert hätten, forderte Oxfam. "Mindestens 120 Unternehmen weltweit könnten in die Produktion einsteigen und ausreichend Impfstoffe zu erschwinglichen Preisen herstellen, würde die Technologie global geteilt. Doch das verhindert der internationale Patentschutz."

Das Aussetzen des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe war in der Corona-Pandemie wiederholt gefordert worden. Pharmakonzerne und Länder wie Deutschland, in denen sie angesiedelt sind, argumentieren allerdings, Patente seien nicht das Haupthindernis bei der Erhöhung der Produktion. Zugleich warnten sie, dadurch würden Innovationen ausgebremst.